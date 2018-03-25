Грицак сообщил, сколько погибло сотрудников СБУ за время проведения АТО

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. За проведение АТО в Донбассе Служба безопасности Украины значительно усилила свои возможности по противодействию опасным вызовам гибридной агрессии против нашей страны.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак по случают 26-летия создания спецслужбы.

"Сотрудники украинской спецслужбы, воюя на видимых и невидимых фронтах, эффективно защищают национальные интересы государства, законные права и свободы граждан. Передовой для нас стала вся страна. Мы обезвреживаем врага не только в районе проведения антитеррористической операции, но и в глубоком тылу. Низкий поклон двадцати трем нашим героям, отдавшим жизнь в битве с агрессором, что погубил родную землю", — отметил Грицак.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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