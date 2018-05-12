Глава СБУ прокомментировал обыски у лидера Компартии

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. У лидера Компартии Петра Симоненко было проведено 24 обыска, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "112 Украина".

ПО его словам, полиграфическая продукция, а также оружие, изъятое во время обыска, были отправлены на экспертизу.

"В настоящее время мы работаем с теми материалами, которые собрали во время проведения этих процессуальных действий… Следователи назначили экспертизы полученных материалов, в первую очередь полиграфической продукции, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти)", — отметил Грицак.

По его словам, на экспертизу также направлены предметы, похожие на оружие: автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов.

"После экспертизы изъятые при обыске предметы могут быть приобщены к материалам уголовного производства, и в дальнейшем будут планироваться процессуальные действия с Симоненко", — рассказал глава СБУ.

Ранее сообщалось, что Симоненко допросили в СБУ.