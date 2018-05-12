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    Глава СБУ прокомментировал обыски у лидера Компартии

    (обновлено: )32614
    По словам главы СБУ, на экспертизу были направлены предметы, найденные при обысках: автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов.
    Петр Симоненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. У лидера Компартии Петра Симоненко было проведено 24 обыска, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак в интервью "112 Украина".

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    Украинское фото
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    ПО его словам, полиграфическая продукция, а также оружие, изъятое во время обыска, были отправлены на экспертизу.

    "В настоящее время мы работаем с теми материалами, которые собрали во время проведения этих процессуальных действий… Следователи назначили экспертизы полученных материалов, в первую очередь полиграфической продукции, на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти)", — отметил Грицак.

    По его словам, на экспертизу также направлены предметы, похожие на оружие: автоматический пистолет Стечкина и 120 патронов.

    "После экспертизы изъятые при обыске предметы могут быть приобщены к материалам уголовного производства, и в дальнейшем будут планироваться процессуальные действия с Симоненко", — рассказал глава СБУ.

    Ранее сообщалось, что Симоненко допросили в СБУ.

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