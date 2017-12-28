В СБУ уточнили, сколько еще украинцев остается в плену

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Пленными в Донбассе остаются 103 украинца, 402 числятся без вести пропавшими, заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак.

В среду в Украине состоялся обмен пленными сначала между Киевом и самопровозглашенной ЛНР, а затем к обмену присоединилась самопровозглашенная ДНР.

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"В целом заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки в РФ. Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших лиц", — цитирует пресс-служба СБУ Грицака.

При этом он сообщил, что на сегодня уже освобождены или были найдены 3 тысячи 215 украинцев в Донбассе.

Сообщается, что Грицак дал распоряжение соответствующим подразделениям спецслужбы активизировать работу по поиску без вести пропавших в Донбассе. По его словам, эта работа затрудняется тем, что Киев не имеет доступа к территориям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.