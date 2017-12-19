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    Политика

    Глава СБУ сообщил, как Киеву вернуть Донбасс

    (обновлено: )1171014
    Председатель Службы безопасности Украины убежден, что патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат "освобождение временно оккупированных территорий".
    Василий Грицак
    УНИАН

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что "патриотизм и сплоченность украинцев" вскоре обеспечат возвращение Донбасса под контроль Киева, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

    Уэ́сли Кэнн Кларк (англ. Wesley Kanne Clark)— генерал армии США в отставке.
    ru.wikipedia.org
    Генерал Кларк: к вопросу о миротворцах на Донбассе

    "Председатель Службы убежден, что патриотизм и сплоченность украинцев вскоре обеспечат освобождение временно оккупированных территорий", — приводит его позицию пресс-служба СБУ.

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    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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