Грицак рассказал о раскрытых терактах спецслужб России

Глава Службы безопасности Украины во время визита в Одесскую область рассказал об успешных операциях контрразведки СБУ против спецслужб России. По его словам, сотрудники СБУ сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

Грицак отметил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей. В их число входит покушение на депутата Игоря Мосийчка, который пострадал при взрыве возле офиса телеканала "Эспресо".

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Кроме того, глава СБУ заявил, что "ФСБ РФ пыталась втемную использовать бывших участников АТО" для совершения терактов в России, а также пыталась завербовать бойцов Нацгвардии.

ранее сообщалось, что "преступление" с поджогом польского туристического автобуса во Львове, о раскрытии которого отчитался глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, оказалось первоапрельской шуткой.

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