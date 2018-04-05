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    Грицак рассказал о раскрытых терактах спецслужб России

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    Глава Службы безопасности Украины заявил о срыве сотни попыток провоцирования протестных акций, а также о предотвращении дерзких терактов, якобы подготовленный спецслужбами России.
    Служба безопасности Украины

    Глава Службы безопасности Украины во время визита в Одесскую область рассказал об успешных операциях контрразведки СБУ против спецслужб России. По его словам, сотрудники СБУ сорвали почти 100 попыток провоцирования искусственных протестных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.

    Грицак отметил, что с начала года спецслужба предотвратила совершение ряда дерзких терактов, которые планировались российскими спецслужбами в центре Киева против мирных граждан и политических деятелей. В их число входит покушение на депутата Игоря Мосийчка, который пострадал при взрыве возле офиса телеканала "Эспресо".

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    Кроме того, глава СБУ заявил, что "ФСБ РФ пыталась втемную использовать бывших участников АТО" для совершения терактов в России, а также пыталась завербовать бойцов Нацгвардии.

    ранее сообщалось, что "преступление" с поджогом польского туристического автобуса во Львове, о раскрытии которого отчитался глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, оказалось первоапрельской шуткой.

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