Ударная группа флота США движется на Ближний Восток

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Опубликовано видео ударной группы авианосных кораблей ВМС США, которая направляется на Ближний Восток. Во главе флотилии атомный авианосец Harry Truman (CVN 75), который сопровождают семь оснащенных крылатыми ракетами судов.

Ранее сообщалось об отправке двух эсминцев США в Средиземное море.

Ожидается, что группа прибудет на место назначения к началу мая и будет находиться в зоне ответственности Пятого и Шестого Военно-морских флотов США.

Всего в состав ударной группы входят авианосец "Гарри Трумэн" (CVN 75), девять эскадрилий боевого авиакрыла (CVW), ракетный крейсер "Нормандия" (CG 60), а также противоракетная группа DESRON 28, в том числе ракетные эсминцы "Арле Берк" (DDG 51), "Беркли" (DDG 84), "Форест Шерман" (DDG 98) и "Фаррагот" (DDG 99). Кроме того, к группе присоединится немецкий фрегат "Хессен" (F 221), а также эсминцы с управляемыми ракетами на борту "Джейсон Данхэм" (DDG 109) и "Салливанс" (DDG 68).

Кроме того, два американских самолета разведки приземлились на аэродроме в Ираклионе на Крите.

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