Япония даст Нацполиции новое оборудование

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.

Япония и Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) передаст Главному управлению Нацполиции Украины в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумми, информирует пресс-служба ведомства.

"Мы продолжаем сотрудничество в рамках программы развития материально-технической дееспособности Нацполиции. Вскоре правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи", — сказал министр.

По словам Авакова, Япония выступает надежным партнером во всех проектах МВД Украины.

Посол Японии в Украине заверил в дальнейшей поддержке инициатив украинского МВД на пути реформирования сектора гражданской безопасности в стране.

Как сообщалось ранее, Япония с 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории.