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    Общество

    Япония даст Нацполиции новое оборудование

    (обновлено: )24
    По словам Авакова, правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи.
    Арсен Аваков во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумми
    facebook.com/mvs.gov.ua

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. 

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
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    Япония и Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) передаст Главному управлению Нацполиции Украины в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с послом Японии в Украине Шигеки Сумми, информирует пресс-служба ведомства.

    "Мы продолжаем сотрудничество в рамках программы развития материально-технической дееспособности Нацполиции. Вскоре правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи", — сказал министр.

    По словам Авакова, Япония выступает надежным партнером во всех проектах МВД Украины. 

    Посол Японии в Украине заверил в дальнейшей поддержке инициатив украинского МВД на пути реформирования сектора гражданской безопасности в стране.

    Как сообщалось ранее, Япония с 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории.

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