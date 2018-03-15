Япония даст Нацполиции новое оборудование

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина.
"Мы продолжаем сотрудничество в рамках программы развития материально-технической дееспособности Нацполиции. Вскоре правительство Японии совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов передаст Главному управлению Нацполиции в Сумской области оборудование цифровой транкинговой радиосвязи", — сказал министр.
По словам Авакова, Япония выступает надежным партнером во всех проектах МВД Украины.
Посол Японии в Украине заверил в дальнейшей поддержке инициатив украинского МВД на пути реформирования сектора гражданской безопасности в стране.
Как сообщалось ранее, Япония с 2018 года упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины на своей территории.