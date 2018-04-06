наверх
06.04.201808:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Культура

    В Японии умер сооснователь знаменитой аниместудии Ghibli

    (обновлено: )41
    Такахата выступил продюсером таких известных мультипликационных фильмов режиссера Хаяо Миядзаки как "Небесный замок Лапута" и "Навсикая из долины Ветров".
    Исао Такахата
    wikipedia

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. В Японии на 83 году жизни умер сооснователь знаменитой анимационной студии Ghibli Исао Такахата, создавший "Могилу светлячков" и "Сказание о принцессе Кагуя", сообщает телеканал NHK.

    Мультсериал Симпсоны выпустил короткометражный эпизод с Трампом и Путиным. Видео
    Канал Animation on FOX на Youtube
    Мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод с Трампом и Путиным

    Такахата также выступил продюсером таких известных мультипликационных фильмов режиссера Хаяо Миядзаки как "Небесный замок Лапута" и "Навсикая из долины Ветров".

    По данным источников NHK, японский режиссер, сценарист и мультипликатор Такахата скончался 5 апреля в одной из токийских больниц. Причина смерти не называется.

    Такахата начал работать в мультипликационной компании Toei Doga Animation Company по окончании Токийского университета в 1959 году, там он познакомился с Миядзаки. В 1985 году Миядзаки, Такахата и продюсер Тосио Судзуки основали студию Ghibli, но в отличие от большинства режиссеров Такахата никогда не числился там штатным аниматором.

    Наибольшую известность сценаристу и режиссеру принесла вышедшая в 1988 году картина "Могила светлячков", которая, по мнению ряда критиков, стала одним из самых значимых военных мультипликационных фильмов.

    В 2013 году вышла другая знаменитая картина Такахаты "Сказание о принцессе Кагуя", которая была номинирована на премию "Оскар" в категории "лучший полнометражный анимационный фильм".

    Напомним, ранее стало известно, что Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного фильма.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Юрий Луценко. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине