Создатель мультсериала про кота Леопольда умер в Германии

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Создатель советского мультипликационного сериала про кота Леопольда мультипликатор Анатолий Резников скончался в Германии на 78-м году жизни, сообщила РИА Новости в среду журналист Сусанна Альперина.

"Мне позвонили друзья из Германии, которые близко дружат с семьей Резникова. Они сообщили, что его сегодня утром не стало", — сказала Альперина.

Советский режиссер-мультипликатор Анатолий Резников окончил Тбилисское училище живописи, после чего начал работать в Центральной студии документальных фильмов в Москве. В середине 1960-х он увлекся созданием анимации и начал осваивать азы рисованной мультипликации. Свои первые картины он создал на базе творческого объединения "Экран".

Известность пришла к режиссеру с выходом пародийного мультфильма "Раз ковбой, два ковбой". Также его авторству принадлежат картины "Робинзон Кузя", "Копейка" и многие другие.

Миллионы советских и российских зрителей также полюбили сериал о приключениях кота Леопольда, который транслировался с 1981 по 1993 годы. Резников возобновил работу над мультфильмом в 2015 году.

Ранее сообщалось, что в США скончался создатель легендарного мультперсонажа Багза Банни Боб Гивенс.