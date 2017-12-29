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    Культура

    Королева гламура переоделась в костюм мультяшной Гаечки

    (обновлено: )159
    Светская львица и одна из наследниц гостиничной империи Пэрис Хилтон предпочитает одеваться как пятилетняя девочка, выбирая для нарядов образы героев мультфильмов.
    Пэрис Хилтон в оригинальном костюме
    Фото Instagram Пэрис Хилтон

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Знаменитая светская львица Пэрис Хилтон поразила своим новым нарядом, который она выбрала для путешествия на горнолыжный курорт Аспен.

    Гламурный рай. Визит Пэрис Хилтон в Одессу
    Думская.net
    Гламурный рай. Визит Пэрис Хилтон в Одессу

    Кататься на лыжах Пэрис отправилась со своим бойфрендом Крисом Дзылка.

    Пэрис одела лыжный костюм с розовыми вставками, кроссовки на высокой платформе и шапку с меховыми ушками.

    Впервые свой наряд 36-летняя Пэрис показала на фоне своего дома в Беверли-Хиллз, откуда она направилась в аэропорт. Она позирует на фото вместе с одной из своих любимых собачек.

    "Гардероб Пэрис — мечта любой пятилетней девочки", "Она похода на Гаечку из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь", — подшучивают поклонники Пэрис в комментариях к ее аккаунту в Instagram.

    Напомним, что в сентябре 2016 года Пэрис Хилтон посетила Одессу, где поучаствовала в открытии зимнего сезона в одном из элитных ночных клубов.

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