Королева гламура переоделась в костюм мультяшной Гаечки

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Знаменитая светская львица Пэрис Хилтон поразила своим новым нарядом, который она выбрала для путешествия на горнолыжный курорт Аспен.

Кататься на лыжах Пэрис отправилась со своим бойфрендом Крисом Дзылка.

Пэрис одела лыжный костюм с розовыми вставками, кроссовки на высокой платформе и шапку с меховыми ушками.

Впервые свой наряд 36-летняя Пэрис показала на фоне своего дома в Беверли-Хиллз, откуда она направилась в аэропорт. Она позирует на фото вместе с одной из своих любимых собачек.

"Гардероб Пэрис — мечта любой пятилетней девочки", "Она похода на Гаечку из мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь", — подшучивают поклонники Пэрис в комментариях к ее аккаунту в Instagram.

Напомним, что в сентябре 2016 года Пэрис Хилтон посетила Одессу, где поучаствовала в открытии зимнего сезона в одном из элитных ночных клубов.