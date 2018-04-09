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    Весна и зима борются в Японии: цветущие сакуры засыпало снегом

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    Жители японской префектуры Фукуи массово выкладывают в социальных сетях фотографии редкого для этих мест погодного явления: апрельского снега. Снег засыпает цветущие деревья сакуры.
    В Японии цветущие сакуры засыпало снегом
    Фото instagram.com/septendecim

    КИЕВ, 9 апр - РИА Новости Украина. Впервые за 17 лет в японской префектуре Фукуи выпал апрельский снег, который засыпал цветущие деревья сакуры.

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    Сообщается, что в горных районах, а также в городе Оно высота снежного покрова составила 7-11 сантиметров, а температура не поднималась выше 4-5 градусов по Цельсию (февральская норма для этих краев).

    Местные жители публикуют в соцсетях десятки снимков цветущей сакуры, припорошенной снегом.

    Напомним, что в Украине в январе 2018 года из-за необычно теплой погоды в нескольких городах расцвели сакуры. Подобные случаи произошли в Виннице и Одессе.

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