Весна и зима борются в Японии: цветущие сакуры засыпало снегом

Фото instagram.com/septendecim

КИЕВ, 9 апр - РИА Новости Украина. Впервые за 17 лет в японской префектуре Фукуи выпал апрельский снег, который засыпал цветущие деревья сакуры.

Смотрите также: Цветущая сакура в Токио: красивые снимки деревьев

Сообщается, что в горных районах, а также в городе Оно высота снежного покрова составила 7-11 сантиметров, а температура не поднималась выше 4-5 градусов по Цельсию (февральская норма для этих краев).

Публикация от hitomi (@ey0e1sh0u4) 7 Апр 2018 в 6:01 PDT

Местные жители публикуют в соцсетях десятки снимков цветущей сакуры, припорошенной снегом.

Напомним, что в Украине в январе 2018 года из-за необычно теплой погоды в нескольких городах расцвели сакуры. Подобные случаи произошли в Виннице и Одессе.