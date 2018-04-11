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    Фотоленты

    Смертельный оползень в Японии: есть жертвы

    (обновлено: )83
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    Оползень на юго-западе Японии
    STR / JIJI PRESS / AFP
    Оползень на юго-западе Японии
    Kyodo/via REUTERS
    Оползень на юго-западе Японии
    Kyodo/via REUTERS
    Оползень на юго-западе Японии
    STR / JIJI PRESS / AFP
    Оползень на юго-западе Японии
    STR / JIJI PRESS / AFP
    Оползень на юго-западе Японии
    STR / JIJI PRESS / AFP

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    Один человек погиб, шестеро пропали без вести минувшей ночью в результате оползня в префектуре Оита на юго-западе Японии, сообщили РИА Новости по телефону в мэрии города Накацу.

    Бобслей с Priusв Калифорнии. Оползень снес авто по улице как пушинку. Видео
    Канал KTVU на Youtube
    "Бобслей с Prius" в Калифорнии. Оползень снес авто по улице как пушинку

    Земля сошла со склона горы, поросшей кедром, на четыре коттеджа в курортной зоне городка Ябакэй, в окрестностях Накацу. На спасение и поиск пострадавших власти направили 290 человек.

    По данным мэрии, найдено тело одного мужчины, остальные пятеро — женщины, которых пока найти не удалось.

    Причины оползня пока не установлены. По данным сейсмологов, ни землетрясений, ни проливных дождей, которые обычно могут вызвать такого рода бедствия, не отмечено. Предполагается, что трагедия произошла из-за эрозии почвы на склоне горы у поселка Ябакэй.

    Ранее сообщалось, что оползни и дожди залили грязью цветущую Санта-Барбару в США.

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