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    Оползни в Калифорнии: число жертв растет, среди погибших есть дети

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    По последним данным властей, в результате стихии погибли 18 человек, в том числе два ребенка. Кроме того, пять жителей штата все еще остаются пропавшими без вести.
    Последствия наводнений и оползней в Калифорнии
    CNN

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В результате сильных ливней и оползней в Калифорнии 18 человек, включая двоих детей, погибли, еще 28 получили ранения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

    После пожаров на Калифорнию обрушились ливни: 13 погибших
    Robyn Beck / AFP
    На смену пожарам. На Калифорнию обрушились ливни, много погибших

    Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей.

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    По последним данным, пять жителей штата все еще остаются пропавшими без вести.

    Во вторник, 9 января, в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели продолжают поиск пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток обученных собак. Эвакуация жителей из опасных зон проводится с помощью вертолетов.

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