Оползни в Калифорнии: число жертв растет, среди погибших есть дети

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В результате сильных ливней и оползней в Калифорнии 18 человек, включая двоих детей, погибли, еще 28 получили ранения, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Ранее власти округа подтвердили гибель 17 местных жителей.

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По последним данным, пять жителей штата все еще остаются пропавшими без вести.

Во вторник, 9 января, в результате сильных дождей на юге Калифорнии произошли массовые сходы селевых потоков. Жилые районы были погребены под потоками грязи, камней, сломанных деревьев. Спасатели продолжают поиск пострадавших, в поисках людей заняты более 50 спасателей и десяток обученных собак. Эвакуация жителей из опасных зон проводится с помощью вертолетов.