Волшебное "Ханами". В Японии зацвела великолепная сакура

В Японию пришла настоящая весна, поскольку там уже вовсю цветет национальное дерево страны — сакура.

Период цветения сакуры считается для японцев праздником — они массово собираются в местах, где есть эти деревья и устраивают пикники, так называемые "ханами", что в переводе означает — "любование цветами". Многие еще с раннего утра или с ночи занимают места под сакурами, потому что любителей полюбоваться вишней в Японии очень много.

Японцы называют сакуру дикорастущей черешней или горной вишней. Сакура в Японии цветет везде — в горах, на берегах рек и в парках. Всего насчитывается более 300 различных видов.

Само изображение цветка сакуры как символа встречается в Японии повсеместно — на вывесках госучреждений, на нашивках военных, на люках на тротуаре, на продуктах питания и много где еще. Также цветами сакуры украшают некоторые японские сладости, а листья сакуры маринуют и потом употребляют в пищу. К тому же, почти у каждого музыканта в Японии есть песня, где встречается слово сакура. Также в Стране восходящего солнца часто детям дают имена, производные от названия этой вишни.

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