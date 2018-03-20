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    Культура

    В Японии набирает популярность новый стиль женской обуви - "копыта"

    (обновлено: )46714
    В сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Стоимость этой обуви составляет 410 долларов. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены.
    Японцы представили новое сумасшедшее течение в женской обуви - копыта
    odditycentral

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Японии производители обуви решили поэкспериментировать и выпустили сандалии в виде копыт, сообщает odditycentral

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    © Sputnik / Jak
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    Со стороны деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но по словам японских модниц, это не имеет значение, если девушка хочет стать грациозной ланью.

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    В сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Стоимость этой обуви составляет 410 долларов. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены.

    odditycentral
    Японцы представили новое "сумасшедшее" течение в женской обуви - "копыта"

    Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.

    odditycentral
    Японцы представили новое "сумасшедшее" течение в женской обуви - "копыта"

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