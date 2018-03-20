В Японии набирает популярность новый стиль женской обуви - "копыта"

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В Японии производители обуви решили поэкспериментировать и выпустили сандалии в виде копыт, сообщает odditycentral.

Со стороны деревянные сандалии в виде копыт выглядят как реальная угроза вывиха лодыжки. Но по словам японских модниц, это не имеет значение, если девушка хочет стать грациозной ланью.

Смотрите также: Сексуальная британская модель похвасталась выдающимися формами

В сандалиях вообще не предусмотрена опора для пятки. Стоимость этой обуви составляет 410 долларов. На данный момент модели с черными и белыми лентами уже раскуплены.

odditycentral Японцы представили новое "сумасшедшее" течение в женской обуви - "копыта"

Ранее сообщалось, что крупнейшая в мире американская модель plus-size Тесс Холлидей показала свои пикантные фото.