Компания Central Japan Railway Company ранее сообщила, что окупить проект ей удастся только за счет увеличения тарифа на пользование скоростными электропоездами типа "Синкансэн" в среднем на 700 иен (около 6 долларов).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.