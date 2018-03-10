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    ФК Металлург (Запорожье)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Фанаты Металлурга пикетировали Запорожский облсовет
    Фанаты "Металлурга" пикетировали Запорожский облсовет 
    20:05 24.12.2015
    127
    Сообщается, что под зданием ОГА болельщики устроили "яркий перфоманс с помощью файеров и дымовых шашек", а также транспарантов с надписями "Металлург" должен жить" и "Без "Металлурга" город мертв".
    Протест фанатов Металлурга у стен Запорожского облсовета. Видео
    Протест фанатов "Металлурга" у стен Запорожского облсовета 
    15:22 24.12.2015
    139Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Несколько десятков фанатов футбольного клуба "Металлург", его бывшие работники, а также бывшие игроки пришли под здание Запорожского облсовета с требованием сохранить клуб.
    Фанаты Металлурга в Запорожье устроили файер-шоу под ОГА
    Фанаты "Металлурга" в Запорожье устроили файер-шоу под ОГА
    14:48 24.12.2015
    106
    Болельщики провели акцию протеста под стенами обладминистрации и провели переговоры с руководством региона о спасении клуба, который находится в стадии ликвидации.
    Футбол. Архивное фото
    Из запорожского ФК "Металлург" уволились 17 футболистов
    11:22 08.12.2015
    276
    В пресс-службе клуба отметили, что увольнения связаны с процессом ликвидации "Металлурга". Уведомления об увольнении были вручены игрокам еще два месяца назад.
    Металлург vs Динамо. Все голы и лучшие моменты матча. Видео
    "Металлург" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    23:47 04.12.2015
    273
    Киевское "Динамо" одержало крупную победу над запорожским "Металлургом" в матче 12-го тура чемпионата Украины по футболу. Игра в Киеве закончилась со счетом 6:0 в пользу "Динамо".
    Матч Динамо (Киев) - Металлург (Запорожье)
    "Динамо" забило шесть мячей "Металлургу" в матче чемпионата Украины
    21:56 04.12.2015
    240
    Голами в составе победителей отметились Андрей Ярмоленко (8-я минута), Радослав Петрович (22-я), Денис Гармаш (47-я) и Лукаш Теодорчик (61-я), а Олег Гусев (87-я, 90-я) стал автором дубля, забив первый из своих мячей с пенальти.
    Матч Динамо (Киев) - Металлург (Запорожье)
    Немцы рассмотрели возможность приобретения ФК "Металлург"
    15:09 04.12.2015
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    Как сообщил директор ДЮСШ "Металлурга" Леонид Ключик, иностранцы "сейчас в клубе проверяют документы, смотрят на нашу базу", однако подробной информации пока нет.
    Волынь победила запорожский Металлург со счетом 9-1
    Победа "Волыни" над запорожским "Металлургом" со счетом 9-1 
    19:52 29.11.2015
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    Луцкий футбольный клуб разгромил соперников на своем поле с "хоккейным счетом". Четыре из девяти голов в ворота Металлурга были забиты с пенальти.
    Украинские футбольные фанаты. Архивное фото
    Финальный свисток. Футбол в Украине на грани выживания
    18:14 14.09.2015
    1430Экономический кризис
    Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
    Игроки Металлурга (З) в матче против Динамо. Архивное фото
    Владельцы запорожского "Металлурга" прекращают финансирование клуба
    22:04 08.09.2015
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    В обращении на сайте "Металлурга" говорится "об отсутствии экономической целесообразности дальнейшего развития клуба в сложившейся ситуации". Финансирование прекратится с 1 октября.
    Металлург (Запорожье) - Заря - 0:6. Видео
    Первые матчи Чемпионата Украины: не обошлось без разгрома 
    02:42 19.07.2015
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    Харьковский "Металлист" без проблем разобрался с оппонентами из Львова. Героем встречи стал Владимир Приемов, забивший по голу в каждом из таймов. "Ворскла" и "Волынь" завершили поединок голевой ничьей.
    Динамо — Металлург
    "Динамо" сыграло вничью с "Металлургом" в чемпионате Украины
    19:37 30.05.2015
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    Поединок между киевским "Динамо" и запорожским "Металлургом" прошел в столице и завершился с ничейным счетом 2:2.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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