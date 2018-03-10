Голами в составе победителей отметились Андрей Ярмоленко (8-я минута), Радослав Петрович (22-я), Денис Гармаш (47-я) и Лукаш Теодорчик (61-я), а Олег Гусев (87-я, 90-я) стал автором дубля, забив первый из своих мячей с пенальти.
Плачевное состояние дел в Украине накладывает отпечаток и на развитие спорта. Предпочитая закрывать глаза на очевидные проблемы и планомерно разрушая то, что строилось не один год, власть рискует лишить свой народ не только хлеба, но и зрелищ.
Харьковский "Металлист" без проблем разобрался с оппонентами из Львова. Героем встречи стал Владимир Приемов, забивший по голу в каждом из таймов. "Ворскла" и "Волынь" завершили поединок голевой ничьей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".