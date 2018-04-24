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    Суд отстранил замглавы НБУ Рожкову от должности (документ)

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    Дарницкий райсуд столицы удовлетворил заявление нардепа от "Батькивщины" Игоря Луценко об отстранении Екатерины Рожковой от должности заместителя главы Национального банка Украины.
    Екатерина Рожкова
    Из открытых источников

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева отстранил заместителя главы НБУ Катерину Рожкову от исполнения обязанностей по иску народного депутата ("Батькивщина") Игоря Луценко. Это следует из решения суда по делу N753/23813/17 от 26 декабря 2017 года.

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    "Заявление истца народного депутата Украины Луценко Игоря Викторовича удовлетворить — в качестве обеспечения иска: запретить Рожковой Катерине Викторовне участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка Украины, а также запретить совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий заместителя председателя Национального банка Украины и/или любую другую деятельность в должности заместителя главы НБУ", — гласит документ, который на своей странице в Facebook обнародовал Луценко (см. ниже).

    Запрет действует до разрешения спора по существу.

    Facebook Игоря Луценко
    Комментарий Игоря Луценко о решении суда по Екатерине Рожковой
    Facebook Игоря Луценко
    Решении суда по Екатерине Рожковой

    В решении суда говорится, что оно вступает в силу с момента оглашения — 26 декабря 2017 г. — "и подлежит немедленному исполнению". При этом в реестре судебных решений указано, что документ был зарегистрирован 28 марта 2018 года, а опубликован — 30 марта.

    Напомним. в прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Национального банка Украины. В частности, речь идет о записях переговоров заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой с акционерами ряда банков.

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