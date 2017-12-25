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    "Все кончено": стало известно о важном разговоре Януковича

    (обновлено: )35305
    Экс-вице-президент США Джо Байден считает, что его звонок мог стать причиной побега экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом он написал в своей книге.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что именно его звонок мог стать причиной побега экс-президента Украины Виктора Януковича в 2014 году. Об этом он написал в своей книге мемуаров "Обещай мне, папа", которая вышла в свет в ноябре текущего года.

    "Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", — сказал Байден.

    По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь.

    "Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день…" — написал автор.

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