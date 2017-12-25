В Крыму заявили о наличии "спящих террористических ячеек"

КИЕВ, 25 дек – РИА Новости Украина. Одним из угрозообразующих факторов является наличие в Крыму "спящих ячеек" международных террористических организаций, заявил глава полуострова Сергей Аксенов на итоговом совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике.

По его словам, существует несколько угрозообразующих факторов, которые влияют на ситуацию в сфере противодействия терроризму. "Во-первых, это деструктивная деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, а также наличие на полуострове "спящих ячеек" международных террористических организаций", — сказал Аксенов.

По его словам, в этом году в Крыму пресечена деятельность структурных ячеек экстремистской организации Хизб-ут-Тахрир. Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Кроме того, по его словам, спецслужбы Украины не оставили планы по проведению диверсионных террористических актов на территории полуострова, прежде всего, на объектах инфраструктуры. "Об опасности таких планов свидетельствует, в том числе, подрыв газопровода в Алуште и попытки повреждения опор линий электропередачи", — подчеркнул глава республики.

В связи с этим он поручил устранить недостатки в антитеррористической защищенности различных объектов. По его словам, на территории республики 1 тысяча 784 объекта, на которые могут посягнуть террористы, и 424 места массового пребывания людей. В частности, это объекты транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов, химической промышленности, питьевого водоснабжения, образования и санаторно-курортного комплекса.

"Еще одной угрозой является проведение украинскими спецслужбами антироссийских акций в рамках проектов по так называемой реинтеграции Крыма и Севастополя. Некоторые еще безнадежную и утопическую мечту не бросили. Я думаю, мы с вами их должны разочаровать в этом", — сказал Аксенов.

По его словам, данные планы Украины направлены, в том числе, на дискредитацию политики России, разжигание протестных настроений среди крымчан и на создание общественно-политической напряженности, прежде всего, в местах компактного проживания крымских татар.

По мнению Аксенова, в преддверии президентских выборов в России в марте 2018 года, активность деструктивных сил будет только возрастать.

Ранее сообщалось, что два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 заступят на боевое дежурство в Крыму в первые дни 2018 года.