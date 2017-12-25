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    Россия

    Российский суд вынес решение по Siemens из-за "крымских турбин"

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    Истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 - завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины - имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта, говорится в решении суда.
    Siemens
    flickr.com/surber

    КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы не нашел доводов признать сделку о поставках турбин Siemens "дочке" "Ростеха"- компании "Технопромэкспорт" — недействительной, немецкий концерн не доказал обман, говорится в решении суда.

    Работник Siemens. Архивное фото
    siemens.com
    Siemens не уверен в поставках своих турбин в Крым, но суд будет

    "В нарушение положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ истцы по первоначальному иску не доказали, что истец-2 (завод СТГТ Siemens, изготовивший турбины — Ред.) имел неправильное представление о природе и предмете оспариваемого контракта. Доказательств того, что ответчики преднамеренно создали у истцов не соответствующее действительности представление о характере сделки, ее условиях, личности участников, предмете, других обстоятельствах, которые повлияли на решение истца-2 заключить оспариваемый контракт, в материалы дела не представлено", — говорится в решении.

    "В связи с изложенным правовых оснований для признания сделок недействительными по доводам, изложенным в первоначальном иске, а также для применения последствий недействительности сделок, предусмотренных в пункте 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, не имеется. В удовлетворении первоначального иска следует отказать", — отмечается в решении.

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    Siemens летом заявил, что все четыре его турбины, предназначенные когда-то для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым. В связи с этим концерн заявил о намерении разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам.

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