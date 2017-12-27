наверх
27.12.201702:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Госпогранслужба сделала важное уточнение по пересечению границы с Крымом

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (106)

    (обновлено: )13201
    Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян сообщил, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проводится не будет.
    Государственная пограничная служба Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Проверка биометрических данных на границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil
    Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

    "По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, с контролируемой части Украины которые при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля", – пояснил Слободян в комментарии "Крым. Реалии".

    Читайте также: Визовый режим с РФ: Киев хоронит себя изоляцией

    Он также отметил, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проводится не будет. При этом Слободян подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму для украинской власти не являются действительными.

    "Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – предупредил Слободян.

    Напомним, 1 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда — специально для граждан Российской Федерации.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Обмен пленными в Донбассе. Архивное фото
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Наручники
    Криминальные войны в Украине