Госпогранслужба сделала важное уточнение по пересечению границы с Крымом

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Проверка биометрических данных на границе с Крымом не будет касаться граждан Украины, которые проживают на полуострове, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения. На полуострове могут находиться иностранцы, с контролируемой части Украины которые при наличии всех оснований направились в Крым. Поэтому здесь также будут устанавливаться устройства для биометрического контроля, но на второй линии контроля", – пояснил Слободян в комментарии "Крым. Реалии".

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Он также отметил, что на первой линии в обязательном порядке проверка биометрических данных проводится не будет. При этом Слободян подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму для украинской власти не являются действительными.

"Это не документ, брать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и пытается попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через админграницу", – предупредил Слободян.

Напомним, 1 сентября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 10 июля 2017 года, которым предусматривается введение на украинской границе биометрического контроля для иностранцев, въезжающих на территорию Украины, а также предварительной системы регистрации въезда — специально для граждан Российской Федерации.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.