В США введен в строй новейший корабль Portland, на котором установят лазерную пушку

Десантный корабль-док USS Portland (LPD-27) ВМС США, на котором скоро установят лазерное оружие, в субботу введен в эксплуатацию, соответствующая видеозапись с церемонии опубликована в Twitter Военно-морских сил США.

Церемония в честь этого события состоялась в городе Портленд, штат Орегон.

​Как сообщает портал Военно-морского института США (USNI News), корабль относится к классу десантных транспортных доков типа "Сан-Антонио". Корабль будет исполнять роль флагманского судна на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые состоятся летом на Гавайях. После этого корабль будет оснащен лазерным оружием Laser Weapon System, разработанным по заказу ВМС США, отмечается на портале.

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"Я уверен, что USS Portland с гордостью представит как Соединенные Штаты, так и жителей Портленда в морских операциях по всему миру на десятилетия вперед", — заявил министр ВМС Ричард Спенсер.

Корабль USS Portland стал одиннадцатым десантным кораблем класса "Сан-Антонио". Судно предназначено для транспортировки и поддержки сил более 800 морских пехотинцев. Кроме того, оно может быть использовано для запуска и восстановления десантных кораблей, транспортных средств-амфибий, а также может нести вертолеты и конвертопланы MV-22 Osprey.