ВМС "отражали атаку" кораблей противника у границы с Крымом

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Военно-морские силы ВС Украины провели учения по обороне морского побережья, которые прошли вблизи границы с Крымом, сообщает на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"В Военно-морских cилах ВС Украины провели учения по обороне морского побережья… подразделения командования морской пехоты Военно-морских мил ВС Украины проводили учения по обороне морского побережья от морского десанта условного противника", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что артиллерийские подразделения успешно отработали учебные упражнения по уничтожению десантных кораблей и морского десанта условного противника. Морские пехотинцы, в свою очередь, выполнили задачи по непосредственному отражению атаки морского десанта и осуществили маневр подразделениями на угрожающих направлениях, сообщает ВМС.

В минувшем году на сайте ВМС США появилась информация о том, что военнослужащие морского десантного инженерно-строительного батальона начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове Николаевской области на юге Украины. Согласно сообщению, американские военные в прошлом году прибыли в Очаков и занимались подготовкой к началу строительства. Ожидается, что центр будет использоваться для планирования и оперативного командования при проведении военных учений на Украине.

В свою очередь в ВМС ВС Украины заверили, что строительство инженерными подразделениями США оперативного центра ВМС Украины на военно-морской базе в Очакове не предполагает базирования флота других государств, но там предполагается базирование украинских ВМС. Также центр планируют использовать в ходе украинско-американских учений Sea Breeze с приглашением флотов других стран. По данным ВМС, реализация данного проекта началась еще в 2009 году.