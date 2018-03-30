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    Фотоленты

    Как турецкие военные корабли пробивались в Одессу сквозь туман

    (обновлено: )220
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    port.odessa.ua
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Думская.net
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Думская.net
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    port.odessa.ua
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    port.odessa.ua
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    port.odessa.ua
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018
    port.odessa.ua

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    Корабль ВМС Турции при заходе в Одессу, 30 марта 2018

    Корабли турецких Военно-морских сил зашли в пятницу в гавань Одесского порта: фрегат TCG Salihreis (F-246) и корвет TCG Buyukada (F512), сообщает пресс-служба администрации морпорта.

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    svoboda.fm
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    "Заход был запланирован на 9 утра. Но из-за плотного тумана флотилии пришлось полдня ожидать на рейде. В промежутке между 16 и 17 часами корабли были заведены в порт и ошвартованы у причала морского вокзала", — сказано в сообщении.

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    Визит продлится до 3 апреля. Программа пребывания турецких моряков в Одессе предусматривает ряд мероприятий в рамках сотрудничества с ВМС ВС Украины, протокольные встречи в мэрии и областной госадминистрации. Для одесситов и гостей города предусмотрена организация посещения кораблей.

    Пребывание TCG Salihreis и TCG Buyukada в Одессе завершится выходом в море на совместные учения с украинским флотом (типа PASSEX).

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