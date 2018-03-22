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    В мире

    Флагманская подлодка США сорвала стрельбы в Арктике из-за толстого льда

    (обновлено: )21212
    По плану военных учений американские субмарины должны были всплыть и дать условный залп по цели. Но Hartford застряла во льдах и не смогла выполнить запланированные стрельбы.
    В ходе военных учений в Арктике подлодка США не смогла выполнить стрельбы
    @navycurrents

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Подлодки ВМС США Hartford и Connecticut отрабатывали сценарий нанесения ударов по России в ходе военных учений в Арктике.

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    По плану субмарины должны были всплыть и дать условный залп по цели. Но Hartford застряла во льдах и не смогла выполнить запланированные стрельбы.

    ​Ранее сообщалось, что летом 2018 года в рамках учений Sea Breeze запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США.

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