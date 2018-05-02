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    Российский истребитель приблизился к самолету ВМС США на 6 метров - СМИ

    (обновлено: )46760
    Инцидент произошел над Балтийским морем во вторник, 1 мая. Согласно данным телеканала, российский истребитель приблизился и держался на расстоянии около 6 метров от американского самолета в течение 9 минут.
    Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U
    eucom.mil

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российский истребитель Су-27 приблизился к патрульному противолодочному самолету Boeing P-8 Poseidon Военно-морских сил США в небе над Балтикой, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух представителей американских ВС.

    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27. Видео
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube
    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    Как отмечается, инцидент произошел над Балтийским морем во вторник, 1 мая. Согласно данным телеканала, российский истребитель приблизился и держался на расстоянии около 6 метров от американского самолета в течение 9 минут.

    "Перехват был описан представителями ВС как безопасный, но непрофессиональный", — сообщает телеканал. По словам одного из собеседников телеканала, ВМС официально не классифицируют подобные инциденты как "профессиональные" или "непрофессиональные", используя термины "безопасно" или "небезопасно".

    Официальный представитель ВМС США в Европе Зак Харрелл отказался прокомментировать ситуацию телеканалу, однако заявил, что корабли и самолеты ведомства "регулярно взаимодействуют с военными подразделениями других стран".

    Комментариев российского Минобороны пока нет.

    Смотрите также: Перехват российских Су-30 над Балтикой

    Напомним, в январе 2018 года американский самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США был перехвачен российским Су-27 над нейтральными водами Черного моря. Тогда экипаж российского истребителя доложил об идентификации американского самолета и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства РФ и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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