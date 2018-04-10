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    Два американских эсминца направляются в сторону Сирии - СМИ

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    По информации СМИ, у США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии. Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней.
    Эсминец ВМС США Donald Cook
    flickr.com/CNE CNA C6F

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней, в этом регионе уже находится эсминец USS Donald Cook, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

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    REUTERS Robert S.Price/Courtesy U.S. Navy
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    "У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

    Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что эсминец USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк". В свою очередь турецкое издание Hurriyet сообщило, что эсминец, по меньшей мере, четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек, и пообещал в течение 24-48 часов принять решение об ответе на применение химоружия.

    Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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