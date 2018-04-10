Два американских эсминца направляются в сторону Сирии - СМИ

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней, в этом регионе уже находится эсминец USS Donald Cook, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", — сообщает газета.

Ранее Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что эсминец USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии. Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк". В свою очередь турецкое издание Hurriyet сообщило, что эсминец, по меньшей мере, четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума, в результате которой могли погибнуть 40 человек, и пообещал в течение 24-48 часов принять решение об ответе на применение химоружия.

Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.