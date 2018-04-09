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    В Пентагоне прокомментировали авиаудары по сирийской базе

    Тема:

    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (449)

    (обновлено: )80207
    Согласно заявлению Министерства обороны США, в Пентагоне "продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще".
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Пентагон заявил в ночь на понедельник, что в настоящий момент не осуществляет авиаударов по Сирии.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
    Сирия и химоружие. США не только перестали верить, их уже не боятся

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    "В данный момент Министерство обороны не осуществляет авиаударов по Сирии. Тем не менее, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще", — говорится в заявлении ведомства.

    Вашингтон опровергает сообщения о проведении американской военной операции в Сирии, сообщил РИА Новости источник, близкий к администрации США.

    По его словам, в настоящее время США не осуществляют военных операций против Сирии.

    Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу "Тийфор" (Т-4) в сирийской провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.

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