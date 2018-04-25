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    РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

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    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (121)

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    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проникновение властей США на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле "рейдерским захватом".
    Россия Сегодня

    "Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.

    Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.

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    Все работники генконсульства покинули дипобъект накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации. 

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