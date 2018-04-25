РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.

Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.

Читайте также: Дипломаты высланы, вещи вывезены. Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто

Все работники генконсульства покинули дипобъект накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.