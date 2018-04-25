РФ заявила о "рейдерском захвате" резиденции генконсула в Сиэтле

"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват", — написала дипломат в Facebook.
Ранее представители американских властей вошли на территорию резиденции и проникли в здание. В российском посольстве назвали эти действия грубым нарушением конвенции о дипсношениях и пообещали, что Москва примет решение об ответных мерах.
Читайте также: Дипломаты высланы, вещи вывезены. Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто
Все работники генконсульства покинули дипобъект накануне. Само учреждение прекратило работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции собирали вещи и документы, а также готовили здание к консервации.
Police and US Dept official staff are now walking in the inner yard of the former #Russian Consul General building in #Seattle; a car of the locks maintenance service that helped them break gate locks parked in front pic.twitter.com/itoBe7ezIH— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 25 апреля 2018 г.