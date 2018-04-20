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    В мире

    Демпартия США подала иск к правительству РФ, штабу Трампа и WikiLeaks

    (обновлено: )28202
    В иске говорится, что высокопоставленные участники кампании Дональда Трампа вступили в сговор с правительством РФ и разведкой с целью нанести ущерб кандидату от Демпартии Хиллари Клинтон и помочь Трампу.
    7 июля 2017. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
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    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Газета Washington Post сообщает, что Демократическая партия США подала иск в отношении РФ, выборного штаба Дональда Трампа и WikiLeaks, обвиняя их в сговоре с целью вмешательства в выборы 2016 года.

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    В иске, поданном в окружной суд Манхэттена, говорится, что высокопоставленные участники кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и разведкой с целью нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив украденные материалы, найденные там.

    Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Так, Мюллер обвинил 13 российских граждан, включая российского предпринимателя Евгения Пригожина, и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.

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