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    В мире

    Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России

    (обновлено: )6903
    По мнению американского лидера, нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем он сам. Такое заявление Дональд Трамп сделал по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".

    "Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад.

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