Трамп назвал себя самым жестким по отношению к России

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России "жестко, как никто".

"Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп", — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о "жесткой схватке американских и российских сил" в Сирии несколько недель назад.