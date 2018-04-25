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    Чиновники США вошли на территорию резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (120)

    (обновлено: )23903
    Корреспондент РИА Новости сообщает, что представители властей США вошли на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле, в настоящее время они пытаются попасть в здание.
    Резиденция генконсула России в Сиэтле
    © Sputnik / Людмила Чернова

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Представители американских властей вошли на территорию резиденции российского генконсула в Сиэтле и теперь пытаются попасть в здание, передает корреспондент РИА Новости.

    США ранее потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до конца 24 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов по подозрению в шпионаже и в качестве ответа на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

    Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовке здания к консервации.

    Некоторые европейские страны объявили о высылке российских дипломатов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дипломаты высланы, вещи вывезены. Генконсульство РФ в Сиэтле закрыто

    Объявляя о своем решении, США не обвинили сотрудников генконсульства в шпионаже, и их не выслали из страны. Закрытие генконсульства в Сиэтле власти объяснили не только инцидентом в Солсбери в Великобритании, но и его географической близостью к "одной из баз подводных лодок", а также заводу Boeing.

    В начале сентября 2017 года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть эти объекты до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Доступ в здание генконсульства для российских дипломатов фактически закрыт. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

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