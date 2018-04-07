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    Политика

    База "Миротворца" пополнилась еще одним российским дипломатом

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (115)

    (обновлено: )21401
    Согласно информации на сайте, Александр Стадник попал в базу как "выдворенный из США представитель страны-агрессора" и "сотрудник спецслужб страны-агрессора".
    Посольство России в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Высланный из США торговый представитель РФ Александр Стадник попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

    Флаги Евросоюза, Украины и России
    24tv.ua
    Высылкой дипломатов из Украины жулье сохраняет власть - Гольдарб

    США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Согласно информации на сайте, Стадник попал в базу как "выдворенный из США представитель страны-агрессора" и "сотрудник спецслужб страны-агрессора".

    Ранее сообщалось, что двенадцать из тринадцати высланных из Украины российских дипломатов попали в базу данных сайта "Миротворец".

    Читайте также: Той же монетой. МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов

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