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    Россия

    В МИД РФ назвали главную цель Запада в отношении России

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (95)

    (обновлено: )26
    По словам Марии Захаровой, Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля".
    Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью "Пятому каналу" предположила, что главная цель некоторых западных стран — не допустить проведения чемпионата мира по футболу в России.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    Отвечая на вопрос ведущего, не может ли Россия столкнуться с изоляцией со стороны западных стран в контексте проведения чемпионата мира по футболу, Захарова указала, что "это просто голубая мечта, это главная цель".

    "Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение "трава не расти" — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России", — сказала она.

    "Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля", — добавила Захарова.

    На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, власти Британии и Исландии приняли решение не посещать матчи чемпионата по футболу в России.

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    Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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