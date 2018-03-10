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    Виталий Маркив

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Суд в Италии отказался отпустить под домашний арест нацгвардейца Маркива
    16:40 16.11.2017
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    В связи с отклонением судом ходатайства Виталия Маркива об изменении меры пресечения на домашний арест, глава МВД Украины направил письмо министру иностранных дел Италии.
    Народный депутат Андрей Антоныщак
    В Италии по делу нацгвардейца Маркива шесть часов допрашивали нардепа от БПП
    21:37 03.08.2017
    222Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Нардеп от БПП Андрей Антоныщак был допрошен по делу украинского военного Виталия Маркива. Депутат является координатором батальона им. генерала Сергея Кульчицкого.
    Виталий Маркив
    Киев ожидает приезда итальянских прокуроров по делу нацгвардейца Маркива
    22:46 21.07.2017
    84Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Народные депутаты уже заявили, что готовы обеспечить правовую помощь и физическую безопасность итальянской делегации в Украине.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Рассмотрение дела задержанного в Италии нацгвардейца продолжат в сентябре
    05:20 18.07.2017
    159Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    В понедельник состоялся шестичасовой допрос Виталия Маркива, в ходе которого защита заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
    Создатель одной из самых масштабных в истории Итальянской Республики схем по отмыванию средств - Джузеппе Дональдо Никосия
    ГПУ передала Италии известного преступника и ожидает ответа в отношении Маркива
    02:35 17.07.2017
    255Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, Джузеппе Дональдо Никосия украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира, а весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Убийство журналиста. В Италии назначена дата допроса бойца Нацгвардии
    04:40 14.07.2017
    167Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Представители генерального консульства Украины в Милане подали запрос на разрешение присутствовать во время допроса 17 июля. При этом они считают, что их не допустят.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Адвокат сообщил подробности дела задержанного в Италии нацгвардейца
    09:34 08.07.2017
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    По словам адвоката, сейчас ведется работа по сбору доказательств, которые будут переданы на рассмотрение суда: "Дело непростое, но я докажу невиновность Виталия".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Аваков жестко заступился за арестованного в Италии бойца Нацгвардии
    23:23 07.07.2017
    793Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Глава МВД Украины отметил, что "для полного и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимо, чтобы российская сторона предоставила следствию информацию о дислокации войск и военных провокациях под Славянском".
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Прокурор сообщил, на основании чего арестован в Италии экс-боец Нацгвардии
    15:45 06.07.2017
    447Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По словам прокурора, итальянские законы не позволяют раскрывать детали расследования, но в постановлении о заключении под стражу "есть свидетельские показания и сведения информационного характера".
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    МИД РФ о задержании Маркива в Италии: надеемся, что это поможет делу
    12:21 06.07.2017
    423Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели в Славянске итальянского фотографа Андреа Рокелли.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    В деле задержанного в Италии украинца появились новые свидетели
    20:26 05.07.2017
    904Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По словам одного из свидетелей, итальянской журналистки, Виталий Маркив якобы открыл огонь сначала из огнестрельного оружия, а потом из миномета. Она рассказала, что в результате стрельбы был убит Андреа Роккелли.
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Deutsche Welle: разберемся, за что задержан в Италии украинский боец
    19:20 05.07.2017
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    Мировые СМИ продолжают разбираться: что же на самом деле известно о задержанном в Италии украинском военном, которого подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста и его переводчика на Донбассе?
    Виталий Маркив
    У защиты задержанного в Италии украинца нет никакой стратегии - адвокат
    16:44 05.07.2017
    365Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По словам адвоката, защита Маркива рассматривает возможность подать заявление об изменении меры пресечения, но пока что защита не выработала никакой стратегии и не выбрала процессуальную линию.
    Виталий Маркив
    Диаспора собирает деньги на защиту задержанного в Италии нацгвардейца - СМИ
    05:43 05.07.2017
    130Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Как пояснил заместитель генерального прокурора Евгений Енин, "у Италии претензии не к государству Украина, а конкретно к отдельному гражданину - Виталию Маркиву".
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    МИД сообщил об условиях содержания задержанного в Италии нацгвардейца
    19:09 04.07.2017
    110Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По словам дипломата, условия содержания Маркива удовлетворительные, психологическое состояние нормальное: "Сейчас принимаются все меры для того, чтобы получить более полную информацию о нашем гражданине".
    Ярослав Павловский
    Арест бойца АТО в Италии: есть мощный аргумент в его защиту – эксперт
    16:35 04.07.2017
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    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что суд в Италии над военнослужащим НГУ Виталием Маркивым, к сожалению, не единичный случай подобных обвинений украинских военных.
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Суд перенес заседание по делу задержанного в Италии бойца Нацгвардии
    16:17 04.07.2017
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    Суд перенесен на сутки в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом, который будет представлять интересы задержанного в Болонье военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    "Отпустите нашего героя". Митинг "Нацкорпуса" под посольством Италии 
    14:45 04.07.2017
    405Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", провела митинг возле здания посольства Италии в Киеве с требованием освободить украинского военнослужащего Виталия Маркива, задержанного на территории Италии.
    Дело Маркива. Под посольством Италии в Киеве образовался митинг
    Дело Маркива. "Нацкорпус" митингует под посольством Италии в Киеве
    12:39 04.07.2017
    549Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Участники акции под стенами посольства Италии в Киеве намерены передать свои требования об освобождении задержанного в Болонье украинского военнослужащего Виталия Маркива послу Италии в Украине.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    К задержаниям украинцев в Европе привыкайте - Портнов
    10:58 03.07.2017
    2625Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По мнению юриста Андрея Портнова, арест украинского военного Виталия Маркива - вполне логичный шаг для правоохранителей в цивилизованных государствах.
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