В понедельник состоялся шестичасовой допрос Виталия Маркива, в ходе которого защита заявила о невиновности подозреваемого и отсутствии прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
По словам генпрокурора Юрия Луценко, Джузеппе Дональдо Никосия украл у итальянцев сотни миллионов евро и много лет скрывался в разных странах мира, а весной этого года по результатам хорошо спланированной операции был задержан СБ Украины.
Глава МВД Украины отметил, что "для полного и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимо, чтобы российская сторона предоставила следствию информацию о дислокации войск и военных провокациях под Славянском".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала задержание в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели в Славянске итальянского фотографа Андреа Рокелли.
По словам одного из свидетелей, итальянской журналистки, Виталий Маркив якобы открыл огонь сначала из огнестрельного оружия, а потом из миномета. Она рассказала, что в результате стрельбы был убит Андреа Роккелли.
Мировые СМИ продолжают разбираться: что же на самом деле известно о задержанном в Италии украинском военном, которого подозревают в причастности к гибели итальянского журналиста и его переводчика на Донбассе?
По словам дипломата, условия содержания Маркива удовлетворительные, психологическое состояние нормальное: "Сейчас принимаются все меры для того, чтобы получить более полную информацию о нашем гражданине".
Директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что суд в Италии над военнослужащим НГУ Виталием Маркивым, к сожалению, не единичный случай подобных обвинений украинских военных.
Суд перенесен на сутки в связи с изучением материалов дела новым итальянским адвокатом, который будет представлять интересы задержанного в Болонье военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.
Партия "Национальный корпус", созданная на базе нацбатальона "Азов", провела митинг возле здания посольства Италии в Киеве с требованием освободить украинского военнослужащего Виталия Маркива, задержанного на территории Италии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".