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    Андрей Антонищак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Народные депутаты уже заявили, что готовы обеспечить правовую помощь и физическую безопасность итальянской делегации в Украине.
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    В БПП назвали аморальным способ вручения Насирову подозрения
    04:52 04.03.2017
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    Представитель парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антонищак заявил, что в последнее время у отстраненного главы ГФС Романа Насирова "было высокое давление, он лечился".
    Национальная полиция Украины
    Депутаты предлагают установить общественный контроль за полицией
    18:39 20.08.2016
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    В Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О национальной полиции" и "Кодекс административного судопроизводства". Некоторые пункты документов создают новые проблемы полицейским и гражданам.
    Заседание Верховной Рады 24 декабря 2015 года. Архивное фото
    Бюджет-2016 будет пересмотрен уже в феврале - нардеп
    03:12 05.01.2016
    553Экономика кризисного времени: 2015-2016
    "Бюджет будем пересматривать уже в феврале. Внесем правки", - заявил депутат Верховной Рады Украины от Блока Петра Порошенко Андрей Антонищак.
    Польских фанатов вывозят из центра Киева
    При беспорядках футбольных фанатов в центре Киева пострадал нардеп БПП
    10:55 21.08.2015
    240Столкновения фанатов в центре Киева
    Как сообщил Андрей Антонищак, со стороны футбольных фанатов ему в ноги была брошена светло-шумовая граната, в результате чего он получил ранение ноги. На данный момент его состояние удовлетворительное.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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