В Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О национальной полиции" и "Кодекс административного судопроизводства". Некоторые пункты документов создают новые проблемы полицейским и гражданам.
Как сообщил Андрей Антонищак, со стороны футбольных фанатов ему в ноги была брошена светло-шумовая граната, в результате чего он получил ранение ноги. На данный момент его состояние удовлетворительное.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".