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    арестованные

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Муравицкий расказал, какую кличку дали ему сокамернику
    Муравицкий сообщил, какую кличку дали ему сокамерники 
    12:25 03.11.2017
    983Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Арестованный журналист Василий Муравицкий поделился информацией о том, какой "навес" (кличку) дали ему сокамерники. По его словам, одни его называют "интеллигентом", а вторые "журналистом".
    Задержанный по подозрению в убийстве в Италии украинец Виталий Маркив
    Арестованный в Италии боец Нацгвардии получил гражданство Италии в 18 лет
    00:16 03.07.2017
    495Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон.
    Станислав Краснов
    Краснов находится в критическом состоянии - адвокат
    10:24 07.05.2016
    655Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Согласно информации, активист продолжает голодовку, к нему вызывали скорую помощь от СБУ, вводили глюкозу, но "состояние чуть улучшилось, давление ниже нормы, слабое сердцебиение".
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Лидеров банды "Башмаки", задержанных в Крыму, арестовали на 2 месяца - СК РФ
    01:21 08.02.2016
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    Подозреваемым инкриминируют три статьи уголовного кодекса РФ - бандитизм, убийство двух и более лиц с особой жестокостью организованной группой, убийство.
    Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин
    В 2015 году полиция Донецкой области арестовала 209 ополченцев ДНР - Аброськин
    02:52 07.02.2016
    402Донбасс: мир или война.
    По информации главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в 2015 году были установлены, задержаны и задокументирована причастность к террористическим организациям 292 человек, из которых для 220 избрана мера пресечения содержание под стражей.
    Ударник AC/DC Фил Радд
    Барабанщика AC/DC арестовали
    17:38 19.07.2015
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    В полиции Новой Зеландии отказались прокомментировать сообщения об аресте 61-летнего музыканта. Адвокат Радда информацию об аресте подтвердил, но о причинах произошедшего ничего не сказал.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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