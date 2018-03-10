По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон.
По информации главы Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в 2015 году были установлены, задержаны и задокументирована причастность к террористическим организациям 292 человек, из которых для 220 избрана мера пресечения содержание под стражей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".