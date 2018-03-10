Представитель ОБСЕ Дунья Миятович повторила свой призыв к властям с просьбой улучшить положение с безопасностью журналистов в Украине и разобраться с ситуацией, когда преступления в отношении сотрудников СМИ остаются безнаказанными.
Как отмечается, депрессивное состояние Щетинина было обусловлено финансовыми проблемами издания "Новый регион". Ольга Мещерякова полностью разделяет основную версию следствия о том, что Александр Щетинин совершил суицид.
Последнее воскресенье лета надолго запомнится украинцам очередной загадочной смертью представителя СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин. Обстоятельства его гибели говорят о самоубийстве, но верят ли в это украинцы?
У журналиста Александра Щетинина, которого сегодня нашли мертвым в собственной квартире в Киеве, ранее были определенные суицидальные проявления, заявил в эфире "112 Украина" спикер МВД Артем Шевченко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".