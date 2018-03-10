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    Александр Щетинин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Здание Министерства иностранных дел РФ
    МИД РФ ожидает объективного расследования гибели Щетинина
    16:21 31.08.2016
    300Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Ситуация в области обеспечения безопасных и благоприятных условий работы представителей СМИ в Украине "давно вызывает глубокую озабоченность", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ призывает Киев тщательно расследовать смерть Щетинина
    20:47 29.08.2016
    358Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Представитель ОБСЕ Дунья Миятович повторила свой призыв к властям с просьбой улучшить положение с безопасностью журналистов в Украине и разобраться с ситуацией, когда преступления в отношении сотрудников СМИ остаются безнаказанными.
    Александр Щетинин
    Следствие рассматривает две версии гибели Щетинина
    17:50 29.08.2016
    460Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Осмотр места происшествия и свидетельства, собранные следствием, указывают на самоубийство Александра Щетинина, сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Украины в столице Оксана Блищик.
    Александр Щетинин
    Обнародована предсмертная записка Щетинина
    15:29 29.08.2016
    1911Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Как отмечается, депрессивное состояние Щетинина было обусловлено финансовыми проблемами издания "Новый регион". Ольга Мещерякова полностью разделяет основную версию следствия о том, что Александр Щетинин совершил суицид.
    Александр Щетинин
    Александр Щетинин. Кадры из жизни 
    18:17 28.08.2016
    1041Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    В ночь на 28 августа в Киеве в квартире на улице Константиновской был обнаружен мертвым журналист, основатель российского информационного агентства (РИА) "Новый регион" Александр Щетинин.
    Кадры с места гибели Александра Щетинина
    В Киеве найден мертвым российский журналист: кадры с места ЧП 
    17:13 28.08.2016
    1694Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Квартира, в которой был найден мертвым российский журналист Александр Щетинин, использовалась им как офисное помещение. На данный момент она опечатана. Подробнее смотрите в видео.
    Александр Щетинин
    Соцсети шокировала смерть журналиста Александра Щетинина
    16:09 28.08.2016
    1525Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    Последнее воскресенье лета надолго запомнится украинцам очередной загадочной смертью представителя СМИ: в Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин. Обстоятельства его гибели говорят о самоубийстве, но верят ли в это украинцы?
    Артем Шевченко о смерти Александра Щетинина
    В МВД назвали вероятную версию смерти Щетинина 
    15:14 28.08.2016
    685Смерть российского журналиста Щетинина в Киеве
    У журналиста Александра Щетинина, которого сегодня нашли мертвым в собственной квартире в Киеве, ранее были определенные суицидальные проявления, заявил в эфире "112 Украина" спикер МВД Артем Шевченко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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