наверх
30.03.201821:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия отреагировала на досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне

    Тема:

    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ (81)

    (обновлено: )43307
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что досмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона - это очередная провокация британских властей.
    Самолет Аэрофлота. Архивное фото
    REUTERS Maxim Shemetov

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

    "Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна", — заявил собеседник агентства.

    Читайте также: Дипломатическая война в разгаре: Россия высылает дипломатов США

    "Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведён дополнительный осмотр самолёта силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолёт", — отметил источник.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
    Шаг к ядерной войне. США и НАТО высылают российских военных атташе

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что досмотр самолета "Аэрофлота" — это очередная провокация британских властей.

    "Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни", — заявила Мария Захарова.

    "Британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались", — подчеркнула дипломат.

    Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. "Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативным и требованиями ему запрещено покидать самолет", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

    Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет "Аэрофлота". Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    ГСЧС проверила ТРЦ Ocean Plaza в Киеве
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    Арест Савченко: следствие, суд