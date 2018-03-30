Россия отреагировала на досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

"Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна", — заявил собеседник агентства.

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"Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти, будет проведён дополнительный осмотр самолёта силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолёт", — отметил источник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что досмотр самолета "Аэрофлота" — это очередная провокация британских властей.

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни", — заявила Мария Захарова.

"Британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались", — подчеркнула дипломат.

Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. "Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативным и требованиями ему запрещено покидать самолет", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.