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    Захарова: пока в РФ траур по жертвам в Кемерово, Запад проявляет агрессию

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (139)

    (обновлено: )13701
    По словам официального представителя МИД РФ, "сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию".
    Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. В день, когда в России произошла трагедия в Кемерово, западные власти, выразив слова поддержки, на деле решили проявить "ничем не обоснованную агрессию".

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    "Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях. Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом. Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть", — написала представитель МИД РФ в Facebook.

    Facebook Марии Захаровой
    Комментарий Марии Захаровой

    Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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    Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.

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