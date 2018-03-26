Трагедия в Кемерово. Климкин выразил соболезнования родным погибших

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово (Россия).

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в Кемерово", — написал он в Twitter.

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Пожар, который произошел в воскресенье, 25 марта, в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унес, по последним данным, жизни 64 человек. Среди погибших большое количество детей.

Ранее СМИ сообщали, что во время пожара в Кемерово погиб украинец, однако МИД эту информацию не подтвердил.