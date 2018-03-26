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    Фото дня. Шокирующая трагедия в Кемерово

    Тема:

    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших (34)

    (обновлено: )26603
    Смертельный пожар в торговом центре в российском городе Кемерово шокировал не только жителей России. В огне и от удушья погибли 64 человека.
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

    Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

    t.me/akitilop
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"

    Для опознания погибших в результате пожара в ТЦ понадобится генетическая экспертиза, которую проведут в Кемерово, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. 

    В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

    Смотрите также: Смертельный пожар в ТЦ в российском Кемерово: подробности и кадры с места ЧП

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