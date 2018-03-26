Фото дня. Шокирующая трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

t.me/akitilop Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"

Для опознания погибших в результате пожара в ТЦ понадобится генетическая экспертиза, которую проведут в Кемерово, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В регионе был объявлен трехдневный траур в связи с трагедией.

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