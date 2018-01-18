HRW раскритиковала власти Украины в новом отчете

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Организация Human Rights Watch обнародовала всемирный отчет 2018 года о ситуации в Украине.

В частности, в отчете, размещенном на сайте HRW, говорится, что украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на необходимость противостояния России.

"Украинское правительство предприняло меры в направлении ограничения свободы СМИ и высказываний, обосновывая это необходимостью противостояния военной агрессии России на востоке Украины и антиукраинской пропаганды", — говорится в отчете.

В нем также сказано, что киевские власти не провели серьезного расследования относительно работы сайта "Миротворец", который ранее опубликовал персональные данные журналистов.

"Украинская власть не провела серьезного расследования относительно проправительственного сайта "Миротворец", который в 2016 и 2017 годах обнародовал персональные данные сотен журналистов", — отмечает HRW, добавив, что некоторые украинские чиновники официально поддерживают работу сайта.

В отчете говорится, что перспективы правосудия в уголовных делах о беспорядках в Киеве в 2014 году и о трагедии в мае 2014 года в Одессе остаются туманными.

"Перспективы правосудия в уголовных делах, связанных с вооруженным конфликтом (в Донбассе — Ред.), а также по преступлениям, совершенным во время акций протеста "Майдан-2014", которые привели к смене украинского правительства, и по массовым беспорядкам в Одессе и далее остаются туманными", — говорится в документе.

Напомним, Майдан Незалежности был занят сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром столкновений, жертвами стали более 100 человек.

После смены власти в Украины активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек.