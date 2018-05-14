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    Парубий объяснил задержку с голосованием по Антикоррупционному суду

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    По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, фактически дискуссия остается по одной позиции - это полномочия общественного совета международных экспертов.
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Главная дискуссия по законопроекту о Антикоррупционном суде идет вокруг полномочий общественного совета международных экспертов.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    Антикорсуд. Порошенко остался без поддержки Рады – Вакаров

    Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщает УНН

    "С самого начала, как закон о Антикоррупционном суде был подан, была озвучена позиция Венецианской комиссии, что не все ее предложения (в закон — ред.) были учтены при рассмотрении этого закона. Закон, который был внесен президентом не учел все предложения и с того периода, главная дискуссия шла о том, как законопроект, принятый в первом чтении, скорректировать с предложениями, которые дала Венецианская комиссия. На сегодня большинство предложений и рекомендаций учтены. Фактически дискуссия остается по одной позиции — это полномочия общественного совета международных экспертов ", — сообщил Парубий.

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    В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

    Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

    Напомним, 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении. 

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