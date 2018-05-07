Вакаров: Антикорсуду тоже не победить коррупцию

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинские суды еще не начали рассмотрение около трети антикоррупционных дел, которые направило НАБУ. Об этом заявили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

При этом сообщается, что некоторые дела ждут своей очереди уже почти полтора года.

В частности, до сих пор нет решения суда по делу о нанесении ущерба Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Не вынесен приговор по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра в получении взятки в размере 10 тысяч долларов. До сих пор не назначено подготовительное заседание по делу участников так называемой газовой схемы Онищенко.

Сегодня судебные решения приняты только по 29 антикоррупционным делам. К лишению свободы приговорены только три человека.

Почему борьба с коррупцией фактически не сдвинулась с мертвой точки, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике, юрист Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

На Вашу думку, чому так довго не має судових рішень щодо третини антикорупційних справ? Це може свідчити про небажання суддів ухвалювати рішення або про погано підготовлені справи?

— Я дуже детально ознайомився із заявою прес-служби НАБУ. По-перше, реальною причиною того, що у нас, і зі слів НАБУ, і не тільки НАБУ, погано розглядається судами справи. Це величезна нестача суддів, тобто величезна нестача кадрів у судах першої інстанції взагалі по країні. Тобто це найбільша об’єктивна причина, яка стосується не лише НАБУ, не лише правоохоронних органів, які подають кримінальні провадження вже до суду скеровують, а це загальна річ. Така тенденція жахлива, коли не просто НАБУ або правоохоронні органи, навіть ми з вами, громадяни чи керівники підприємств середніх бізнесових, ми не маємо, власне кажучи, доступу до правосуддя в українських судах, тому що реформа, яка стартувала в 2016 році… що ми зараз маємо, по суті, створення Верховного суду, який у нас запрацював з грудня 2017 року, але ланки — апеляційна інстанція, перша інстанція, вони абсолютно майже не працюють або дуже погано працюють, тому що немає людей, це перша причина, а друга – з листопада 2017 року, тобто минулого року решта суддів, які працюють в першій і другій інстанції, навіть ті, які працюють, вони проходять перекваліфікацію або те, що називається перевірка на знання, перевірка на досвід, і буквально два тижні тому закінчилась перша перевірка, це Вища кваліфікаційна комісія проводить. Із 283 суддів тільки невелика частина пройшла, а багато або не пройшла, або, скажімо, зараз є питання щодо їх діяльності, тобто, в основному, взагалі ця судова частина України проходить фільтрацію, а не те, що називається реформа. Невдало започаткована, я буду говорити конкретні речі. Є у нас заступник голови Адміністрації президента пан Філатов Олексій Валерійович, який відповідає за судову реформу в цілому. Безпосередньо судову реформу почав пан президент Порошенко, і вона затягнулась в часі, і це не дає підстав кожному навіть громадянину звернутись до суду і отримати якесь правове рішення. Те ж саме в частині діяльності НАБУ: конкретно на першому місті я ставлю те, що забуксувала судова реформа.

Друге. Питання, чи погані фахівці представники НАБУ, чи судді, які є, затягують. Я взагалі більше, скажемо, знаючи інформацію зсередини, сказав би про те, що кваліфікація безпосередньо детективів дуже слабенька. Тому що у зрівнянні, якщо працівники прокуратури чи працівники міліції нашої вже новоствореної, реформованої, чи працівники СБУ, які проводять ті чи інші розслідування, все-таки їм вдається в судах добиватись вироків чи добиватись адміністративних штрафів правопорушників, і в них показники кваліфікації по притягненню до відповідальності значно вищий. І третє. Сама суть, коли я вже дивлюсь безпосередньо на ці підготовлені детективами і слідчими процеси, вони, в основному, стосуються розслідування процесу хабарництва, правопорушень про хабарництво, як правило, представники НАБУ, детективи НАБУ знаходять, скажімо, виконавців. Вони з ними укладають угоду і, власне кажучи, затвердження цих угод і передають до суду. Для наших судів це ще, по-перше, новинка, як так просто затвердити угоду, тобто людина визнає себе винною, і що далі? І от такі речі, скажімо, слабо підготовлені, слабо доказово наведені вони і гальмують прийняття вироків чи рішень судами першої інстанції.

Які проблеми виникають під час розгляду справ від НАБУ чи САП? Чи завжди якісно сформовані документи?

— У нас ця система нав’язана з США. У США дуже серйозно підготовлені як працівники ФБР, детективи дійсні, і матеріальне забезпечення, і працює взагалі судова система американська. У нас, оскільки судова система реформується, тобто, як кажуть, по ходу. З іншого боку, що таке ФБР і що таке співробітництво з правопорушниками? Коли є навіть, скажімо, непрямі докази того чи іншого виконавця, бізнесмена чи чиновника середньої ланки, який починає співпрацьовувати з правоохоронними органами, у них — це ФБР, у нас — НАБУ, і він іде на угоду, тобто він признає себе винним і здає керівника. Як правило, ці рішення НАБУ, про які говорить Ситник, вони звертаються до суду, щоб суди затвердили цю ухвалу. Але суди наші, по-перше, залежні, по-друге, як суд може затвердити ухвалу такого роду, якщо немає прямих доказів про те, що є вина іншого керівника, тобто наші судді бояться цих речей. А з іншого боку детективи не доводять того. Вони кажуть, що, будь ласка, ми знайшли хабарника, затверджуємо угоду. Ви ухвалюйте, а далі ми приведемо більш значного злодія чи того, хто стоїть наверху. Розумієте, слаба підготовка цих справ, і як фахівці, мої колеги і адвокати, які захищають вже корупціонерів, вони кажуть, що детективи дуже слабо підготовлені і дуже слабі матеріали подають до суду. Це основна причина.

Взагалі, які збитки країні завдаються від затягування розгляду антикорупційних справ?

— Це дуже серйозна маніпуляція. Маніпуляція в чому вбачається, уточню: коли керівник НАБУ, Ситник, каже, що вони розглядають справу, яка з точки зору його структури, НАБУ, сягає кілька мільярдів коштів. Наприклад, якийсь контракт, потенційний контракт, це потенційні суми. Керівник НАБУ говорить нам, говорить суспільству про те, що вони розглядають багатомільярдні справи. Добре, багатомільярдні справи — це потенційно, або це те, що є інформація публічна, в інтернеті, тобто вона не є підтвердженою нічим.

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А далі, коли ми бачимо вироки судів, навіть із тих, які вже є, ми дивимося, що до бюджету країни попадають копійки. І оце, коли ми бачимо, громадськість розуміє, що по цим справам ми отримали лише десятки тисяч гривень, які підтверджуються Казначейством, то ця от дійсність, яку ми знаємо, Казначейство говорить, в результаті цих справ на бюджетні рахунки поступило стільки-то грошей. І оця різниця, величезна, вона сягає кілька сотень тисяч разів. Про те, що говорить Ситник, і про те, що суспільство має вже доказаний факт. От про що я говорю, де вібувається маніпуляція.

Якось може допомогти у цьому створення Антикорупційного суду?

— На мій погляд, Антикорупційний суд не розрадить цю ситуацію і не допоможе цьому. У нас створений уже Верховний суд України, є чотири нових суди, є палата, і там у нас уже створений інтелектуальний суд, мається на увазі, на бумажці. В Україні є Вищий інтелектуальний суд України. Але ще навіть конкурсу не було про те, щоб набрати туди людей, щоб вони почали працювати. Тому поки не запрацює вся судова система, яка буде вже реформована некорупційна по суті, от тоді і ми з вами, і НАБУ в тому числі, будемо мати змогу судитися, доказувати свою правоту в судах. Лише від того, що створиться черговий суд, нічого воно суспільству не принесе.