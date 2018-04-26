Эксперт: нет антикорсуда — не будет денег от Запада

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Страны "Большой семерки" обратились к украинским властям с просьбой как можно скорее создать Антикоррупционный суд. При этом они отметили, что обязательно должны быть учтены рекомендации Венецианской комиссии. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров иностранных дел стран G7 в Торонто. Также министры призвали к прогрессу в проведении реформ избирательного законодательства и Закона о национальной безопасности.

По Антикоррупционному суду уже в следующем месяце должен быть принят соответствующий закон. Это обещал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. По его словам сейчас остались две ключевые позиции по законопроекту об Антикоррупционном суде, в отношении которых продолжается дискуссия. Первое — это вопрос юрисдикции суда. Вторая позиция — это полномочия общественного совета международных экспертов.

Когда в Украине создадут Антикоррупционный суд, и при каких условиях, прогнозировал политический эксперт, основатель Исследовательской компании "Active Group" Андрей Еременко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вже не вперше міжнародні експерти звертаються до України з проханням створити Антикорупційний суд якомога швидше, проте цього не зроблено. Чи мають ці заяви якийсь вплив і значення?

— Значення вони мають, хоча, як показує практика, значення не вирішальне, тобто ця вся історія з Антикорупційним судом переконує в тому, що Україна жодного разу не під зовнішнім керуванням, а українська влада сама собі цілком суверенна і робить те, що вважає за потрібне, в даному випадку, на жаль. Тобто якщо не можуть продавати європейці таке принципове для себе питання, це дуже принципове питання, то питання більш дрібні вони не можуть продавити, це абсолютно точно, знову таки, додам, на жаль. Друге. Я оцінюю ймовірність того, що Антикорупційний суд таки продавлять і приймуть десь у 80%, тому що питання занадто принципове.

Чому не можуть так довго створити Антикорупційний суд?

— Тому що в нас ніхто не хоче його створювати. Це ж дуже просто. У нас коли після Майдану у нас почались дуже стрімкі реформи, вони тривали десь приблизно рік, тоді була запущена децентралізація, реформа поліції, почались реформи медичної, освітньої сфери, які завершились тими законами, які прийняті восени і т.д. Потім реформи практично припинились під гаслами реформ, але по факту у нас вся владна система робить все, щоб реформи не робити, причому говорячи про реформи. Тому так і відбувається, тому що у нас ніхто у владі не хоче реальних реформ.

Конкретно з влади хто найбільше гальмує створення Антикорупційного суду?

— Я думаю, починаючи від президента і закінчуючи останнім спеціалістом відділу чогось там. Ось ці люди, які звикли вирішувати питання зручним для себе шляхом, тобто десь за допомогою чемодану, десь кулуарними домовленостями, десь ще якось. Це звичний шлях. Це люди немолоді вже і вони не хочуть перевчатись, а, відповідно, поява нового органу, який хоча б теоретично може зламати їхні схеми, за якими вони вирішують питання, схеми працюючі, воно сприймається дуже негативно. З іншого боку, вони не можуть сказати "ні, ми цього робити не будемо". Тоді вони роблять дуже просто, вони кажуть: "так, звичайно, тільки давайте от ми це питання відкладемо". І от відкладають з 2014 року вже котрий раз.

На вашу думку, може бути це гальмування спеціально зроблено для того, щоб створити Антикорупційний суд після виборів, які будуть наступного року?

— Це гальмування, щоб створити Антикорупційний суд після якомога віддаленішої події.

Наступне пленарне засідання ВР відбудеться 15 травня. Чого чекати?

— Щодо Антикорупційного суду, я думаю, що з’являється дуже шалений тиск і на Україну, і на українську владу і зовні, і зсередини, щоб це було якимось чином продавлено. Тому я б поставив десь 40%, що це буде продавлено на найближчій сесії і десь ще відсотків 40%, що це буде продавлено до кінця року. І десь 20%, що воно не буде продавлено взагалі.

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Що нам тиск зовні, якщо ми неодноразово останнім часом чули навіть, що це внутрішні справи країни?

— Як внутрішні? Це не зовсім внутрішні справи. Україна зараз отримує досить багато грошей і у вигляді кредитів, і у вигляді допомоги, і просто отримує підтримку, інколи технічну підтримку, це величезні гроші. Тому справедливо, що ті, хто дають ці гроші, хочуть принаймні знати, куди вони витрачаються. Для цього необхідний інститут. Ця інституція – це та сама антикорупційна трійка: антикорупційна прокуратура, НАБУ і суд. Це умова, це дуже потрібно тим, хто дає нам гроші, тому що вони дають ті гроші.

Тобто якщо ми не створимо Антикорупційний суд, якщо це не буде проголосовано, нам не дадуть грошей?

— Скажімо так, ймовірність того, що нам дадуть гроші в кожному випадку, значно зменшується. Тому що, знову ж таки, вони дають гроші, куди гроші, яка структура контролює витрату цих грошей? Тому що в нереформовану прокуратуру ніхто не вірить. Найбільш ефективна стратегія для нашої влади про Антикорупційний суд казати "так, звичайно", і відкладати рішення на потім, власне, що вони і роблять.

Ви кажете, що змусять проголосувати за цей законопроект. Як він може змінитись до другого читання? Зараз ідуть доопрацювання навколо двох пунктів і говорять, що закон не відповідає всім вимогам Венеційської комісії.

— Будуть шукати якусь середину. Але, знову таки, це буде досить важко.

Що саме зараз не відповідає вимогам Венеційської комісії?

— Дуже проста штука. Західні партнери хочуть досить простих речей: щоб вони розуміли, що в цьому суді відбувається. Вони знають, що в Україні немає суддівської системи, тому, відповідно, необхідно що? Щоб був зовнішній моніторинг. Це називається громадська рада, міжнародна спостережна рада і т.д. Тобто запитання дуже просте: щоб вони могли хоч якось дивитись за тим, що з цим судом відбувається, і щоб неможливо було в цьому суді вирішувати питання зручним корупційним шляхом. І це навколо цього точиться. І я сподіваюсь, що таки західні партнери дотиснуть наших, щоб все ж таки вони могли контролювати, куди витрачаються їх гроші і щоб вони хоч якось пристойним чином витрачались.

Якщо закон приймуть у травні, коли Антикорупційний суд зможе запрацювати?

— Я б не ставив на те, щоб він почне працювати раніше наступного року навіть у найкращому випадку, хоча, знову-таки, можливі варіанти. В західних партнерів завжди є папочки, в яких написано, де в кого що лежить на рахунках певних політиків і пояснити, що треба таки приймати і щоб швидко воно працювало. У них є, але чомусь вони нею не користуються, знову таки, з моєї точки, на жаль.

Ранее политолог Сергей Быков заявлял, что Антикорсуд может быть завален мелочными делами, вместо дел топ-чиновников.

А член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова отметила, что Порошенко против Антикорсуда, состоящего из честных и достойных под диктовку Запада.