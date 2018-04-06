Создание антикоррупционной системы в Украине провалилось - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуратуры рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. С аналогичным обращением к КДКП обратилось и НАБУ.

Назара Холодницкого обвиняют в давлении на судей, "сливе" информации о предстоящих обысках, умышленном затягивании процедур и препятствовании в расследовании дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщил Артем Сытник, кабинет главы САП прослушивали в течение месяца, и за это время следователям ГПУ и детективам НАБУ удалось получить достаточно информации для обращения в комиссию. Сейчас полученные данные анализируют на предмет достаточности доказательств для сообщения о подозрении.

Чем закончится история с прослушкой Холодницкого, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Вячеслав Потапенко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Тож САП, НАБУ і ГПУ – хто правий, хто неправий, і звідки взялося це протистояння?

— Протистояння існувало весь час, і ми це знаємо, ці ж органи існують не самі по собі, вони існують в політичній державній нашій системі, і на сьогоднішній день у нас стоїть на порядку денному таке питання – яка все таки в нас буде оця антикорупційна система, яка призначається, скажемо, українською елітою чи із міжнародним впливом.

Тут на порядку денному стоять і люди, які отримують гранти, і за ці гранти проводять розслідування, громадські антикорупційні активісти, вони сьогодні останній день здають електронні декларації, попри протести міжнародної громадськості, послів, керівництва ЄС і т.д. У нас є закон про антикорупційний суд, який пішов в ВР тій редакції, в якій пішов, яка знов-таки не подобається ЄС. І я так розумію, що в цьому контексті іде підрив довіри до інших антикорупційних органів.

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Тобто нормальна людина, коли розуміє, що має бути якийсь антикорупційний суд, щоб працювала НАБУ і САП, бо ці два органи створені, а потрібен третій. І коли ми розуміємо, що ці два органи між собою б’ються, просто кажучи, то що додати їм третій орган у вигляді антикорупційного суду, що не додавати, ми розуміємо, що ця антикорупційна система вже працювати не буде. Точніше вона вже не працює, тому що вона давно створена.

Таким чином, фактично ми спостерігаємо ситуацію, коли ідея щодо інсталяції антикорупційної системи по міжнародному зразку, як це робиться в країнах третього світу, вона фактично потерпіла фіаско, тобто вона не вдалась.

Добре це чи погано – це такі просто вже оціночні думки різних людей, але з такої політологічної точки зору, я бачу отакий процес, і в даному випадку саме принципове є те, що два антикорупційних органи, на які покладали надію міжнародна громадськість, керівники ЄС та США, вони вступили в конфлікт, тобто вони не виконують функцію співробітництва.

Наскільки велика вірогідність того, що Холодницький таки піде з посади?

— Він може піти, ви розумієте, тут же ж питання не в тому…

Я думаю, що це закінчиться як все інше — просто гучними політичними заявами правоохоронних органів, які, зазвичай, у нас ніколи не закінчуються реальними судовими процесами або в кращому випадку, там в 10%. Тобто очікувати реальних наслідків для нього сьогодні я б не став.

Але ми маємо дискредитацію як і його персонально, так і нових антикорупційних органів як таких. При тому, все, що говорять може буте абсолютно правда. Я знаю, що в нас усі силовики так чи інакше впливають на різні інші державні органи, і це правда, і я думаю, не тільки він впливає. Але це значить, що він не впливав, можливо, і впливав.

Тобто ми можемо чекати рішення якогось суду, але скоріш за все, воно буде так не швидко, і на той час будуть абсолютно інші актуальні питання, і ми, скоріш за все, про це і не згадаємо.

То нашу увагу зараз відволікають? То Луценко зараз набирає собі і своїй політичній силі балів?

— Луценко два тижні є ньюзмейкером, він набирає собі політичні бали як борець із корупцією і з шпигунством і тероризмом, тобто на сьогоднішній день — два тижні, він позиціонується як такий захисник сфери національної безпеки в нашій країні.

Яких реакцій чекати від наших західних партнерів, тих, яких називають кураторами антикорупційних органів в Україні?

— Яка буде публічна реакція, я думаю, вона буде стримана, я думаю, що вони будуть говорити, що вони будуть чекати рішення суду і що вони підтримують ідею реформування правоохоронної системи і, зокрема, боротьбу з корупцією. От щось на кшталт такого.

А по факту, я думаю, що вони в шоці, тому що фактично ті зусилля, які втрачалися гроші, навчали людей, привозили, робили ці всі методики й інсталювали ці системи на нашому хиткому ґрунті, і фактично ця вся діяльність виявилась неефективною. І як їм з цього становища виходити чи абсолютно відмовлятися від цієї ситуації чи навпаки збільшувати політичний тиск, ми це якраз будемо спостерігати в процесі президентських виборів і парламентських виборів, коли, можливо, відбудуться якісь трансформації у системі керівництва країни.

Тобто якщо вони захочуть, буде бажання якимось чином впливати і допомагати якимось політичним силам, ми це побачимо вже влітку. Якщо вони, скажемо так, будуть відступати і залишать цю силову сферу в Україні, сферу національної безпеки на розсуд наших еліт, ми це теж побачимо.

Наскільки президент має право втручатися в нинішню ситуацію перетягування канату між антикорупційними органами, наскільки правильно це робити з його боку, наскільки коректно — з юридичного?

— Я думаю, що політичну якусь заяву він так чи інакше зробить, просто, як завжди, він спочатку вивчить громадську думку, він вивчить думку топ-блогерів, лідерів громадської думки, і після того він вискаже свою думку, яка вже буде виваженою і не буде підлягати реальній критиці, але це буде на 2-3 дні пізніше, ніж це очікувалось.

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От, тобто політична заява буде, а практичних важелів офіційних впливу на цю ситуацію у нього особливо-то і нема. А те, що буде проходити кулуарно, то, я думаю, що там зараз всі стоять на вухах і між собою спілкуються – що робити, для кого, які будуть наслідки, бо ви всі розумієте, що в антикорупційній прокуратурі лежить компромат на більшість нашої еліти, вона там лежить, тобто те, що нам його не показують, це не значить, що його там немає.

Якщо ми почитаємо якісь матеріали, то там голова НАБУ звинувачує голову САП те, що вони розробили, тобто в них є матеріали, але їм не дають ходу, не передають в суди, не відкриваються провадження і т.д. Тобто фактично Ситник говорить про Холодницького, що у Холодницького є компромат на багатьох, і тепер, як ви розумієте, всі депутати будуть бігати і дізнаватися, чи є на них компромат, чи нема, і намагатися щось зробити так, щоб ходу цьому компромату не дали.

Тому що тепер цей компромат потрапить, він же ж є об’єктивно, він потрапить в руки інших людей. Якщо правда те, що говорять про цю ситуацію, то одна людина ніби утримувала цю греблю компромату, а тепер буде дуже багато людей, які стануть володарями цього компромату, і почнеться боротьба всіх проти всіх, а це не дуже добре для державності України.

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К слову, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков заявил, что общение прокуроров разного уровня через СМИ – недопустимо. И можно подытожить, что антикоррупционный суд уже не спасет ситуацию в стране, добавил он.