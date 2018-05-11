Антикорсуд. Порошенко остался без поддержки Рады – Вакаров

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко надеется на создание Антикоррупционного суда уже в мае. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию "Фокус " в ходе разговора о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, 1 марта Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект о Антикоррупционном суде в первом чтении с последующей его доработкой. Всего с законом подали около двух тысяч поправок.

О перспективах создания Антикоррупционного суда в Украине высказался эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, наскільки реальний термін створення Антикорупційного суду, який озвучив Петро Порошенко?

— Я маю величезний песимізм щодо висловлення Порошенка, оскільки думаю, що Антикорупційний суд не те, що не буде в травні створено, а взагалі в Україні не буде створено. Так виглядає, що на разі і політична еліта в цілому, і сам Порошенко вагаються щодо створення антикорупційного суду в Україні, оскільки, будемо говорити відверто, вони просто бояться, що у такий спосіб майно, кошти, які корупціонери незаконним шляхом заробили, буде у них відібрано чи експропрійовано. І щодо самої, власне кажучи, заяви, оскільки це було сказано на інтерв’ю німецькій пресі, воно все-таки більше орієнтовано на суспільство зовнішнє. Ми знаємо, що зараз і на Порошенка, і на Україну в цілому робиться шалений тиск, бо ми ж все-таки записали в угоді з МВФ зобов’язання про те, що в нас буде створено Антикорупційний суд, але, знаєте, записали одне, а на думці було друге. Отже, тиск іде, і Порошенко зробив політичну заяву, яка, на мій погляд, нічим не завершиться.

Порошенко обіцяє, що Антикорупційний суд створять вже в травні нинішнього року, а про що він звітуватиме, що він обіцятиме надалі, якщо цього не станеться, як людина, яка знову балотуватиметься на посаду президента в 2019 році?

— Порошенко просто бреше. Він обманює і наше суспільство, і в цілому. Чому? От давайте об’єктивно говорити, навіть, якщо ВРУ би проголосувала зараз в цілому в другому читанні ЗА закон, президент би підписав, далі іде процедура створення антикорупційного суду, проведення іспитів. Якщо ми візьмемо останнім часом був створений Верховний суд, ми знаємо всі, що минулого року він створений, запрацював, беремо аналогію, тобто пройшло більше року з початку проведення конкурсу до створення суду. Тобто найбільш оптимістичні строки – це кінець 2019 року, літо 2019 року. Про що Порошенко говорить? Який травень? Може дійсно він мав на увазі 2019 чи 2020, чи може 2021 рік. Смішно, вибачте, але реально про це говорити просто-напросто смішно, тому що те, що каже Порошенко, це так не буде.

Якщо Верховна Рада ухвалить остаточно законопроект про створення Антикорупційного суду, не вистачить часу за процедурою до кінця травня. А якщо не ухвалить, хто винуватий?

— Так і буде, стрілки переведуться на Верховну Раду, на те, що, бачите, буцімто я хочу, але от я не можу. І, з іншого боку, дивіться, є реально питання щодо легітимності діючого, як президента, так і влади, якщо ми подивимось на всі рейтинги, на всі соціологічні опитування, стільки скепсису відношення до них, ми бачимо, що рейтинг у Порошенка дуже низький, уже менше 10%, і от реально, де в нього сили, яким чином, навіть якщо би він хотів натиснути і домовитися в Верховній Раді, нема в нього таких реальних механізмів, щоби зараз дотиснути Верховну Раду, яка вже живе осінню наступного року, тобто передвиборчим циклом. Реформи, на жаль, всі реформи у нас зупинилися, і антикорупційна, перша, основна, яка була заявлена, вона забуксувала і зупинилась.

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Складається таке враження, що МВФ і нашим західним партнерам потрібніший Антикорупційний суд в Україні, аніж самим українцям і чиновникам високого рангу в Україні, чому так відбувається?

— Наші західні партнери, як і держави, так і донори, приватні особи, бізнесмени, вклали в Україну гроші. Ми знаємо, мільярдні суми і американці називали ще 5 чи 6 млрд доларів, не буду перераховувати, але реально мільярди доларів вкладені. Тепер як ці кошти забрати назад? Вони бачать, що корупційна влада в Україні не збирається проводити реформи. Є інший варіант повернути свої кошти чи отримати майно, тобто через рішення суду, через проведення кримінальних проваджень, через отримання правильних рішень суду і тоді вже повертати кошти, повертати майно. Отже, захід просто втомився від наших політиків і він просто хоче задіяти механізм створення суду, який би приймав рішення на їхню користь, і в такий спосіб вони б а) повертали свої кошти, б) отримували б майно.

Які країни Заходу особливо наполягають на створенні Антикорупційного суду і чому?

— Давайте конкретно. Рівно рік тому, 4 чи 5 травня минулого року, була офіційна заява посла США в Україні, пані Йованович сказала, що США вимагають створення Антикорупційного суду України, тобто США – номер один. Далі, оскільки США являються основними донорами і Світового банку, і МВФ, оця вимога вже розповсюдилась на них. Третє – це країни ЄС, які також є кредиторами, найбільше це Великобританія вимагає і Німеччина. Великобританія ще ж не вийшла з ЄС, вони, як донори, в основному вкладали кошти своїх платників податків в Україну. Отже, США, Великобританія, Німеччина.

Як видно з повідомлень слухачів, досить скептично ставляться люди до створення Антикорупційного суду.

— Давайте, на завершення я скажу свій прогноз – не буде, не принесе нам створення Антикорупційного суду, навіть, якщо він буде створений, не принесе нам те, що ми називаємо подолання корупції в Україні. Ми ж бачимо, чим займається НАБУ, ми бачимо, чим займається НАЗК, тобто це така, знаєте, величезна мильна бульбашка, дуже дороговартісна, бо ми тільки на НАБУ витрачаємо кожного року вже за ці 3 роки до 2 млрд грн. Але ми бачимо чвари, ми бачимо гризню, ми бачимо скандали один одного, але результатом подолання корупції, на жаль, не стало. І створення, навіть якщо буде створено антикорупційний суд, це не призведе до подолання корупції в Україні.