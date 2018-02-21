Олещук: политики пойдут на все, чтобы затянуть создание независимого Антикорсуда

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинская власть должна как можно быстрее рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде. На этом настаивает Международный валютный фонд, и об этом говорится в пресс-релизе Фонда по итогам работы в Киеве группы экспертов. Там также отмечается, что при рассмотрении парламентом законопроекта об Антикоррупционном суде должны быть учтены поправки, которые бы обеспечили полное соответствие документа рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, что ранее представители МВФ, Всемирного банка и Евросоюза заявили, что законопроект о создании Антикоррупционного суда, который подал в парламент президент Петр Порошенко, противоречит обязательствам Украины.

Почему в Украине затягивается создание Антикоррупционного суда, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Петр Олещук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чим можна пояснити інтерес МВФ до створення в Україні Антикорупційного суду?

— Інтерес досить простий, він пов'язаний з системною недовірою до українських органів влади, зокрема до судових органів влади і загалом до всієї правоохоронної системи. Це обумовлено самим характером того, яким чином у нас часто правосуддя, в тому числі і антикорупційна діяльність, використовуються в якості аргументу в політичній боротьбі. Прикладів цього існує безліч і вони з'являються постійно. Останні з них, наприклад, це ті самі так звані вишки Бойко, які нещодавно зникли, перетворилися на щось інше. Тобто з політичної причини з'явилися, так само з політичної причини зникли, коли змінилася відповідна політична кон'юнктура. І, безперечно, що будь-які міжнародні інституції достатньо насторожено дивляться на відповідні аспекти співпраці з Україною, і в першу чергу фінансової співпраці з Україною. Тому що там, де не гарантоване правосуддя, не гарантовані можливості для того, аби захищати в суді відповідні інтереси, з такою країною важко співпрацювати. Тому вони цілком логічно висувають вимогу створення незалежної системи принаймні хоча б в аспектах боротьби з корупцією, незалежної судової системи, яка б виступила ключовим гарантом того, що будь-які корупційні дії, тим більше, коли мова йде про системну корупцію, зрештою будуть одержувати цілком адекватну відповідь в рамках законодавства.

Зараз у нас є один варіант законопроекту про створення Антикорупційного суду. В МВФ підкреслюють, що він не відповідає рекомендаціям Венеційської комісії. Які найбільш суперечливі моменти в цьому законопроекті?

— Ключовий аспект пов'язаний безпосередньо з відповідними процедурними моментами формування цих нових судових органів. Тобто тут мова йде про те, що оскільки це має бути принципово інший інститут державної влади, то він повинен формуватися за принципово іншими критеріями. В першу чергу, як це вимагається, у відповідності до активного залучення громадськості для того, аби це справді став новий інститут, а не просто черговий відповідний судовий орган. Тобто щоб не перетворити новостворений Антикорупційний суд на якийсь черговий філіал Печерського суду. Оце ключова вимога. Українська політична еліта не зацікавлена у створенні відповідної додаткової змінної, яка б суттєво впливала на всі політичні розклади, і яку би важко було в ці розклади вписати. Тому вони зараз досить активно обурюються всіма аспектами, що вони називають зовнішнє керування.

Якої надалі реакції чекати від ВРУ?

— ВРУ зараз стоїть в досить складній ситуації. Бо, з одного боку, існує досить жорстка і недвозначна вимога ухвалення цілком конкретної редакції законодавства щодо Антикорупційного суду. З іншого боку, це не відповідає глибинним інтересам більшості депутатів. Тому я думаю, вони будуть намагатися банально тягнути час, але у мене є всі підстави вважати, що цього разу ця звична процедура не пройде. І в кінцевому рахунку це призведе до ще більш глухого кута цієї ситуації, до ще більш гучних скандалів і можливо навіть оголошення про розрив співпраці з боку МВФ про відношенню до України.

До яких наслідків може призвести те, що депутати приймуть законопроект, який не відповідатиме міжнародним зобов'язанням?

— Це буде означати, швидше за все, замороження співпраці з МВФ на невизначений термін. Це в свою чергу може означати достатньо сумнівні перспективи для гривні, тобто черговий сплеск інфляції з усіма відповідними наслідками, тобто — дестабілізація ситуації в країні. В цьому контексті варто згадати, що на співпрацю з МВФ впливатиме не лише Антикорупційний суд і його проблема. Ми знаємо, що існує досить серйозна проблема, пов'язана з тарифами. Коли Кабмін оголосив про відмову у відповідності до власних нормативно-правових актів про перегляд тарифів в квітні, як це було передбачено нормативно-правовими актами самого Кабміну, це також може створювати відповідні напруження. Я думаю, що в кінцевому рахунку це може призвести до синергетичного ефекту, який може досить негативно позначитися на співпраці України та МВФ.

Конкретні терміни створення Антикорупційного суду не оголошені, крім того, що сказано «якнайшвидше».

— Так, тому я і кажу про достатньо серйозну спокусу цього разу так само тягнути час.

Коли ліміт може скінчитися?

— Я думаю, що навряд чи вдасться це якимось чином тягнути більше місяця. Я думаю, десь через місяць вже може постати питання руба.

Чимось можна відвертати увагу?

— Безперечно, можна. Я думаю, відповідні спроби будуть робитися, тим більше, що періодично знову ж таки актуалізуються ті чи інші теми значимі. Ми знаємо, що, наприклад, буквально завтра запланований виступ президента Порошенко в суді над Януковичем. Це такий інформаційний привід і як на мене, очевидно, що сам цей суд вже давно перетворився на політичне шоу, яке має мало стосунку до реального правосуддя. Тому не виключено, що ця тема буде активно використовуватися з політичними цілями, тим більше що цей суд в такому форматі може тривати нескінченно довго, як і інші суди, які стосуються питань, пов'язаних з Майданом. Я думаю, ці теми будуть активно використовуватися з метою відволікання уваги громадськості від найбільш значимих проблем, які безпосередньо стосуються наприклад співпраці з МВФ. Але в будь-якому випадку є емпіричні факти, які полягають в тому, що якщо, наприклад, буде достатньо серйозна девальвація гривні, то це буде емпіричний факт, який відчує кожен і відволікти від нього буде практично неможливо.

Наскільки важливим є той факт, що Порошенко завтра буде давати свідчення в суді по Януковичу?

— Я не думаю, що ми можемо щось почути цікаве. Тому що він об'єктивно має слабкий стосунок до конкретно тієї справи, яка зараз розглядається, про державну зраду. В контексті даної справи було б набагато корисніше, якщо б хтось безпосередньо міг надати оригінали даних документів, це було б серйозним доказом. Або, наприклад, якщо б дозволили провести, як це і вимагала сторона захисту, допит екс-президента Януковича, по скайпу, щоб він самостійно озвучив безпосередньо відповіді на ті питання, які можуть виникнути. В цьому контексті, особисто я вважаю, участь політиків — це швидше елемент політичного шоу. І ми бачимо, як це шоу перетворюється безпосередньо з процесу над Януковичем у процес, який адвокати Януковича використовують як такий собі своєрідний протест над тими, хто прийшов його на місце. Тобто, ставлячи відповідно незручні часто питання, вони піднімають і актуалізують такі проблеми, як, наприклад, проблема анексії Криму, яка знову ж таки зараз досить активно вже починає з відповідної мотивації обговорюватися в Україні. Тому що свідчення, які там були озвучені, дозволяють принаймні декому зробити висновки про те, що фактично мова тоді йшла про здачу півострову і здачу національного суверенітету України вже людьми, які прийшли після Януковича. Тобто в цьому контексті, я думаю, треба розглядати безпосередньо оцей очікуваний виступ президента, як такий собі елемент політичного піару і спробу підмінити безпосередньо ефективність правосуддя і ефективність судочинства достатньо ефективними з політичної точки зору, але достатньо малозмістовними з точки зору права і правосуддя, заявами та політичними виступами.

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